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Yerel Seçime Doğru… Seçmenler Nerede Oy Kullanacaklarını Web Sitesinden Öğrenebilecek!

YÜRÜME ENGELLİ SEÇMENLER İÇİN ÖNLEM ALINDI… TELEFONLA BİLGİ VERİLEREK EK ÖNLEMLER İSTENEBİLECEK

Yerel Seçime Doğru… Seçmenler Nerede Oy Kullanacaklarını Web Sitesinden Öğrenebilecek!

YÜRÜME ENGELLİ SEÇMENLER İÇİN ÖNLEM ALINDI… TELEFONLA BİLGİ VERİLEREK EK ÖNLEMLER İSTENEBİLECEK

05 Haziran 2018 Salı 10:50
Yerel Seçime Doğru… Seçmenler Nerede Oy Kullanacaklarını Web Sitesinden Öğrenebilecek!

YÜRÜME ENGELLİ SEÇMENLER İÇİN ÖNLEM ALINDI… TELEFONLA BİLGİ VERİLEREK EK ÖNLEMLER İSTENEBİLECEK

Seçmenler, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde hangi sandıklarda oy kullanacaklarını web sitesinden öğrenebilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 numaralı duyurusuyla, sandık numarası ve yerlerinin, http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerinden “Nerede oy kullanacağım” linkinden, kimlik kartı numarası girilerek öğrenilebileceğini bildirdi.

YÜRÜME ENGELLİLER İÇİN TEDBİR

İlçe Seçim Kurullarının yürüme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla genel bir takım tedbirler aldığı kaydedilen YSK duyurusunda, ancak sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağını önceden tespit eden seçmenlerin, 22 Haziran’a kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu’na telefonla bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabileceği belirtildi.

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İlçe seçim kurullarının telefon numaraları şöyle:

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu           : 227 30 47

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu  : 366 40 68

Girne İlçe Seçim Kurulu               : 815 72 46

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu       : 714 62 31

İskele İlçe Seçim Kurulu               : 371 35 95

Lefke İlçe Seçim Kurulu               : 714 62 31

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Son Güncelleme: 05.06.2018 14:26
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