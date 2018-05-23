Yerel Seçime Doğru.. Karavezirler, Köy Kahvelerinde Yurttaşla Buluştu!

CTP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ve belediye meclis üyesi adayları Değirmenlik'te Sarayönü, Camialtı ve Tepebaşı köy kahvelerinde yurttaşla buluştu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Karavezirler toplantılarda Değirmenlik için hayata geçirmeyi öngördüğü projeleri aktardı. Yurttaşların sorularını da yanıtlayan Karavezirler ve ekibi yeni dönemde bölgenin tarihi değerinin bilineceğini ve turistik yönlerinin öne çıkarılacağını belirtti.

“Değirmenlik tarih kokan bir beldemiz. Onu eski dokusuna kavuşturmak için yola çıktık. Değirmenlik denince akla Başpınar un ve yağ değirmeleri gelir. Değerlerimize sahip çıkıp, onları parlatacağız” diyen Karavezirler, köyün gelişimi için yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Demokratik katılımcılığın gereği olarak Belediye Meclis üyeleri, belediye çalışanları, bölge muhtarları, azalar ve sivil toplum örgütlerinin yer alacağı Halk Meclisi’ni 24 Haziran’dan sonra oluşturacaklarını ifade eden Karavezirler, “Daha güzel, daha yaşanabilir bir Değirmenlik yaratmak için halkımızdan destek istiyoruz. El ele verirsek başarırız. Yapacak çok işimiz var” dedi.

Karavezirler ve ekibi ayrıca bölge muhtarları ile de bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu.