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"Yerel Seçime Doğru.. Çelebi: “Yeni Dönemde Hedefleri Büyüttük”

Dikmen Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Yüksel Çelebi, yeni dönem için hedeflerini büyüttüklerini kaydetti.

"Yerel Seçime Doğru.. Çelebi: “Yeni Dönemde Hedefleri Büyüttük”

Dikmen Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Yüksel Çelebi, yeni dönem için hedeflerini büyüttüklerini kaydetti.

18 Haziran 2018 Pazartesi 12:38
"Yerel Seçime Doğru.. Çelebi: “Yeni Dönemde Hedefleri Büyüttük”

Dikmen Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Yüksel Çelebi, yeni dönem için hedeflerini büyüttüklerini kaydetti.
CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Çelebi ve belediye meclis üyesi adayları Göçeri, Ağırdağ, Pınarbaşı ve Dağyolu köylerinde bildiri dağıttı, yurttaşlarla görüştü ve beklentileri dinledi.


“Aklımız fikrimiz halkımıza hizmet” diyen Çelebi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni dönemde kültürel ve sportif alanlarda hayata geçirecekleri projeleri aktardı.  “Beldemizdeki gençlere spor yapma olanağı tanıyan halı sahaların inşasına devam ediyoruz” diyen Çelebi, atış poligonu projesiyle bölge halkına hizmet vereceklerini belirtti.

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Dikmen’in kuzeyine yapılacak göl-park projesinin yeni dinlenme ve sosyal tesis anlamına geldiğini de belirten Çelebi, hizmet kalitesini artırmak için Boğazköy ve Dağyolu’na yeni muhtarlık binalarının da yapılacağını ifade etti. 

 


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Son Güncelleme: 18.06.2018 16:00
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