Yerel Seçime Doğru... Aziz Kaya Doğancı’daydı!

Lefke Belediye Başkanı ve Başkan adayı Aziz Kaya, Belediye Meclis Üyeliği adaylarıyla Doğancı’da bildiri dağıttı.

Partinin basın bürosundan verilen bilgiye göre, CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner’in de katıldığı ziyaretlerde, CTP ve TDP yetkilileri de bulundu. Doğancı Seçim Bürosu’nda düzenlenen etkinlikte yurttaşlara bir araya gelen Kaya, hayata geçirdikleri ve yeni dönemde geçirmeyi hedefledikleri projeleri anlattı.



Doğancı Trafik ve köy merkezi düzenleme projesinin hazır olduğunu, hayata geçtiğinde Doğancı’da trafik akışının daha güvenilir ve rahat olacağını kaydeden Kaya, “Köy girişindeki köprü ve derivasyon kanalı üzerindeki köprüler de araç ve yaya trafiğine uygun hale getirilecek” dedi.Köy merkezinin düzenlenmesine devam edeceklerini de belirten Aziz Kaya, “Doğancı Piknik Alanı’nın bitirilmesi ve geliştirilmesi için yaptığımız katkıyı da sürdürmeye kararlıyız” açıklamasında bulundu.