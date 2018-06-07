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YDP MAĞUSA BELEDİYE MECLİS ADAYLARINI TANITARAK, ARTER’E DESTEK BELİRTTİ  

Yerel Seçime Doğru...

YDP MAĞUSA BELEDİYE MECLİS ADAYLARINI TANITARAK, ARTER’E DESTEK BELİRTTİ  

07 Haziran 2018 Perşembe 09:20
Yerel Seçime Doğru...

YDP MAĞUSA BELEDİYE MECLİS ADAYLARINI TANITARAK, ARTER’E DESTEK BELİRTTİ  

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dün akşam Mağusa’da düzenlediği iftar yemeğinde, Mağusa Belediyesi Meclis üyesi adaylarını tanıttı ve Bağımsız Belediye Başkanı İsmail Arter’e destek belirtti.
YDP’den yapılan açıklamaya göre, iftar yemeğinde bir konuşma yapan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, bunca yıldır yapılmayan belediye reformunu yapacak partinin YDP olduğunu söyledi. 
Bağımsız Belediye Başkanı İsmail Arter de, kendisine destek veren YDP’ye teşekkür ederek, “Birlikte Mağusa’yı daha güzel yerlere getireceğiz. Bana verdiğiniz destekten dolayı pişman olmayacaksınız” dedi.

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, İsmail Arter’e verdikleri desteğin haklı gerekçeleri olduğunu söyleyerek, “Yapılanlar ortada. Mağusa’nın nereden alınıp, nereye getirildiği ortada. YDP iktidarında gerçekleşecek belediye reformunda İsmail Arter’in çok daha güzel işler yapacağına inanıyorum” şeklide konuştu. 
YDP bu akşam Lefkoşa’da, yarın ise Girne’de düzenleyeceği iftar yemeği ile aday tanıtımlarını sürdürecek.
 


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Son Güncelleme: 07.06.2018 13:32
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