Yerel seçime doğru…

CTP 16 BELEDİYEDE KENDİ ADAYINI GÖSTERECEK

HP, 5 BELEDİYEDE KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK, 5 BELEDİYEDE İSE İTTİFAK ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ ADAYLARI DESTEKLEYECEK

TDP’DE YEREL SEÇİME YÖNELİK ADAYLIK BAŞVURULARI PAZARTESİ TAMAMLANDI. BU AKŞAM ÖNCE MYK, ARDINDAN PARTİ MECLİSİ TOPLANACAK

DP LEFKOŞA, TATLISU, VADİLİ VE DİPKARPAZ’DA KENDİ ADAYLARINI GÖSTERİYOR, BAZI YERLERDE BAĞIMSIZLARI DESTEKLEYECEK

UBP 20 BELEDİYEDE KENDİ ADAYINI GÖSTERİYOR, 7 BELEDİYEDE İSE BAĞIMSIZ ADAYLARA DESTEK VERECEK

YDP SADECE LEFKOŞA’DA ADAY ÇIKARIYOR

TKP YENİ GÜÇLER CUMARTESİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDAN SONRA YEREL SEÇİMLE İLGİLİ KARARINI ALACAK

BKP GÜÇ BİRLİĞİ ARAYIŞINDA

DEĞERLENDİRMELERİNİ SÜRDÜREN YKP, GAZİMAĞUSA İÇİN KARARINI YARIN AKŞAM BELİRLEYECEK

KSP LEFKOŞA VEYA GÖNYELİ’DE VE SADECE BİR ADAY ÇIKARACAK

MDP KARARINI ÇARŞAMBA VERECEK

Yerel seçim tarihinin 24 Haziran olarak kesinleşmesiyle siyasi partiler, aday belirleme çalışmalarına hız verdi.

Yerel seçim için siyasi partilerden aday olacaklar yanında bağımsız adayların fazlalığı dikkat çekerken, hükümette yer alan siyasi partiler Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP), bazı belediyelerde ortak aday çıkarmak için iş birliği yürütüyor.

İş birliğine gidilecek belediyeler büyük oranda netleşirken son kararın, bugünlerde bir araya gelecek dört siyasi partinin genel başkanının toplantısından çıkması bekleniyor.

Hükümet, bir yandan da yerel yönetimler reformuyla ilgili çalışma yapıyor. Özellikle son yıllarda birçok belediyenin mali zorluk yaşaması nedeniyle gündeme gelen bu çalışmada, hem sürdürülebilir yapıda belediyeler oluşturulması hem de 28 olan belediye sayısının yarıya düşürülmesi üzerinde duruluyor.

TAK muhabirinin siyasi partilerin genel başkanlarından veya genel sekreterlerinden aldığı bilgiye göre, partilerde bir süredir devam eden seçim gündemi, seçim tarihinin Meclis’ten geçen kararla netleşmesinin ardından daha da yoğunlaştı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 24 Haziran’da 28 belediye başkanı, 280 belediye meclis üyesi, 237 muhtar ve 948 ihtiyar heyeti üyesini seçilecek.

Seçim takviminin önümüzdeki günlerde ilan edilmesi beklenirken, bu seçime özel 40 güne düşürülen seçim yasakları da 15 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.

KKTC’de yerel seçimler dört yılda bir yapılıyor. Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri yasa gereği bağımsız aday oluyor.

CTP 16 BELEDİYEDE KENDİ ADAYINI GÖSTERECEK

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı CTP, 16 belediyede kendi adayını gösteriyor.

GİRNE ADAYI KARAMAN

CTP son olarak dün gece Girne adayını “Birol Karaman” olarak belirledi.

Yerel seçim hazırlıkları hakkında TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, CTP’nin 16 bölgede aday göstereceğini, geriye kalan bölgelerde ise öngörülen iş birliği çerçevesinde aday göstermeyerek diğer parti adayları veya bağımsız adaylara destek verileceğini söyledi.

CTP’nin aday göstereceği belediyelerde başkan adayları şöyle:

“Gönyeli- Ahmet Benli, Alayköy-HulisiManisoy, Akıncılar- Hasan Barbaros, Geçitkale -Hasan Öztaş, Serdarlı -Salih Bayraktar, Akdoğan -Ahmet Latif, Dikmen -Yüksel Çelebi, Güzelyurt -Osman Bican, Lefke -Aziz Kaya, Dipkarpaz -Suphi Coşkun, Yeniboğaziçi -Sertaç Yalçın, Mehmetçik -Cemil Sarıçizmeli, Mağusa -Erol Adalıer, Değirmenlik -Ali Karavezirler, Girne- Birol Karaman.”

Sorakın, belediyeler reformunun bir yıl içinde hayat bulması için hükümetin gerekli çalışmaları yürüttüğünü ve bu iş birliğinin kurulmasında da söz konusu çalışmaların etkili olduğunu kaydetti.

Lefkoşa’da TDP adayı Mehmet Harmancı, Tatlısu’da DP adayı Hayri Orçan’ı, Vadili, Paşaköy ve Beyarmudu’nda HP’nin göstereceği adayların destekleneceğini kaydeden Sorakın, koalisyonu oluşturan partilerin genel başkanlarının da bugünlerde durum değerlendirmesi yapacağını ifade etti.

Sorakın, belediye meclis üyelikleri konusundaki soruya karşılık, “Başkan adayı göstermediğimiz yerlerde demeclis üyesi adayı göstereceğiz” dedi.

Mali kriz yaşayan Yenierenköy Belediyesi’nde başkan adayı çıkarıp çıkarmamanın değerlendirildiğini ancak meclis üyelikleri için aday çıkarılacağının kesin olduğunu kaydeden Sorakın, yerel yönetimler reformunun kısa sürede hayatı bulması gereğine işaret etti.

HALKIN PARTİSİ’NİN 5 ADAYI KESİN

HP Genel Sekreteri Yenal Senin, HP’nin 5 belediyede kendi adayını çıkaracağını, 5 belediyede ise ittifak çerçevesinde bağımsız adayları destekleyeceğini, bu sayının artabileceğini söyledi.

Dipkparaz’da Havva Elkovan, Mehmetçik’te Kani Buranay, Paşaköy’de Mehmet Aktaş, Vadili’de Erhan Kaya, Lefke’de Fehmi Çamlıköylü’nün HP adayı olarak 24 Haziran seçimlerinde belediye başkan adayı olacağını açıklayan Senin, destekleyecekleri bağımsız adayları da şöyle duyurdu:

“Yeniboğaziçi’nde Mustafa Zurnacılar, Beyarmudu’nda Ethem Akmercan, Esentepe’de Sinan Güneş, Girne’de Osman Fırat, Alsancak’ta Fırat Ataser.”

HP Genel Sekreteri Yenal Senin, belediyelerin mali yapısına, nasıl yönetildiğine, personel durumunda dair değerlendirmeler yaparak ittifak çerçevesinde destek verilecek yerlerin artabileceğini söyledi.

Senin, meclis üyelikleri için de aday göstereceklerini, yerel seçimin bu akşam toplanacak Parti Meclisi’nin gündeminde olduğunu ekledi.

TDP YETKİLİ KURULLARI DEĞERLENDİRİYOR

Hükümet ortaklarından TDP’de yerel seçime yönelik adaylık başvuruları pazartesi tamamlandı, sırada yetkili kurulların değerlendirmeleri var. Bu akşam önce MYK, ardından Parti Meclisi toplanacak.

TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, hükümeti oluşturan partilerin yerel seçimlere yönelik ittifakı çerçevesinde her partiden üçer kişinin katılımıyla bir komite oluşturduklarını hatırlatarak, “Bu komitenin çalışmaları bir aşamaya geldi ve şu anda 12 belediyede uzlaşma vardır. Biz bu uzlaşmaya bağlı kalacağız” dedi.

Aday isimlerinin bu akşamki MYK toplantısında kesinleşeceğini, o yüzden isim telaffuz etmek istemediğini ifade eden Varoğlu, Lefkoşa’da TDP adayının 8 yerde CTP adayının desteklenmesi uzlaşıları olduğunu kaydetti.

TDP’nin Lefkoşa dışında Girne, Güzelyurt, Yeniboğaziçi, İskele ve İnönü’de de adaylık başvurusu kabul ettiğini belirten Varoğlu, “Bunları da bu akşam Merkez Yönetim Kurulu değerlendirecek” dedi.

Bu arada dörtlü ittifakta siyasi parti başkanları düzeyinde de temasların devam ettiğini belirten Cemal Varoğlu, olası yeni uzlaşıları da yürürlüğe koyacaklarını söyledi.

Varoğlu, Tatlısu’da DP’nin adayını desteklemekte hemfikir olduklarını; Vadili ve Paşaköy’de HP’nin adaylarını destekleyeceklerini belirtti. Cemal Varoğlu, dört partinin de Beyarmudu’da bir isim üzerinde uzlaştığını, bu adayın bağımsız veya TDP’den çıkma ihtimali olduğunu bildirdi.

TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, mali krizdeki Yenierenköy Belediyesi’nde seçime gidilip gidilmeyeceği konusunda YSK kararını beklediklerini kaydetti. Varoğlu, seçim olacaksa TDP’nin buradan adayı olacağını bildirdi.

DP LEFKOŞA, TATLISU, VADİLİ VE DİPKARPAZ’DA KENDİ ADAYLARINI GÖSTERİYOR

DP, 24 Haziran seçimlerinde Lefkoşa, Tatlısu, Vadili ve Dipkarpaz’da kendi belediye başkan adaylarını çıkaracak.

Lefkoşa’da Okyay Sadıkoğlu, Tatlısu’da Hayri Orçan, Vadili’de Siyami Şimşek, Dipkarpaz’da Aslan Çebi’yi aday gösterme kararı alan DP, ayrıca, bağımsız adaylar olarak Çatalköy’de Serdar İlhan, Lapta’da Mustafa Aktuğ, Esentepe’de Sinan Güneş, Alsancak’ta Fırat Ataser, Gazimağusa’da İsmail Arter, İnönü’de Beyhan Gürgöze, Yeniboğaziçi’nde Katip Demir, İskele’de Halil Orun’u; Büyükkonuk’ta ise önceleri adı bağımsız aday olarak geçen ancak UBP’den aday olan Ahmet Sennaroğlu’nu destekleme kararı aldığını duyurdu.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Değirmenlik’te kendi adaylarını çıkarıp çıkarmayacaklarının ise bu akşam netleşeceğini söyledi.

Hükümet ortağı partilerin ittifakı konusundaki soruya karşılık Özcafer, “Herkes kendi adayına odaklandı. Bağımsızlar da var, karmaşık gibi. Birçok belediyede bağımsız adaylar fazla” dedi.

Afet Özcafer, yerel seçim öncesi yerel yönetim reformuyla ilgili yasanın geçmesini arzu ettiklerini ama bunun olamadığını kaydederek “Gönül isterdi ki yasa geçsin ona göre seçime gidilsin. Bizim için önemli olan halkın hizmet almasıdır. Halka hizmet verecek doğru kişilerin doğru yerlerde olabilmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

Özcafer, belediyelerin sayısının da azaltılması gerektiğini kaydederek bunun da artık yerel seçimden sonra yapılabileceğini söyledi.

Afet Özcafer, yerel seçimler konusunda yarın akşam örgütlerle bir araya geleceklerini de bildirdi.

UBP 20 ADAY GÖSTERİYOR, 7 DE BAĞIMSIZI DESTEKLEYECEK

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP), 20 belediyede kendi adaylarını belirleyip açıklarken 7 de bağımsız adayı destekleyeceğini duyurdu.

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Yenierenköy Belediyesi dışındaki belediyelerde durumun net olduğunu, 20 yerde partili belediye başkan adayları olduğunu, 7 belediyede ise bağımsız adayları destekleme kararı aldıklarını söyledi.

Oğuz, Yenierenköy’de ise aday çıkarmayacaklarını ifade etti.

Belediye meclis üyelikleri için aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Dursun Oğuz, YSK’nın verdiği görüş uyarınca, meclis üyeliklerinde uygulanan yüzde 30 cinsiyet kotasında adayları belirlerken,küsuratınbir sonraki tam sayıya yuvarlanacağınıanlattı.

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, yerel seçime yönelik çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki haftadan itibaren başkan ve meclis üyesi adalarına yönelik bilgilendirme toplantılarına başlayacaklarını söyledi. Oğuz, aynı zamanda seçim manifestosu için de çalışmaların başlatılacağını bildirdi.

UBP’nin belirlediği adaylar şöyle:

Lefkoşa - Hasan Sertoğlu, Gönyeli - Mustafa Akyön, Değirmenlik- Bozdağ Töre, Alayköy - Arif Ulaş, Beyarmudu - İlker Edip, Tatlısu- Ali Çil, Serdarlı-Halil Kasım, İnönü- Turgut Çevirgen, Akdoğan- Erdinç Akgür, Paşaköy-Habil Tülücü, Vadili- Mehmet Adahan, Dikmen- Mustafa Erişmen, Lapta-Fuat Namsoy, Esentepe-Muhammet Aygün, İskele-Hasan Sadıkoğlu, Büyükkonuk-Ahmet Sennaroğlu, Mehmetçik-Cenk Şeren, Dipkarpaz-Yusuf Akgün, Güzelyurt-Mahmut Özçınar, Lefke-Timuçin Pirgalıoğlu

UBP şu 7 belediyede ise bağımsız adayları destekleme kararı aldı:

“Gazimağusa-İsmail Arter, Yeniboğaziçi-Mustafa Zurnacılar, Geçitkale- Olsan Oran, Girne-Nidai Güngördü, Çatalköy-Mehmet Hulusioğlu, Alsancak-Fırat Ataser, Akıncılar Osman Tamsarı.”

YDP SADECE LEFKOŞA’DA ADAY ÇIKARIYOR

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 24 Haziran yerel seçiminde sadece Lefkoşa’da belediye başkanı adayı gösterme kararı aldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi için başkan adayını Kemal Altuncuoğlu olarak belirleyen YDP, bazı belediyelerde meclis üyeliği için de aday gösterecek.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, “Adayların resmen açıklanmasının ardından destekleyeceğimiz adayları açıklayacağız ama herhangi bir siyasi partinin adayına desteklemeyeceğiz. 10 civarında bağımsız adayı destekleyebiliriz” dedi.

Büyükyılmaz, bu konuda MYK’nın değerlendirme yapıp karar alacağını ifade ederek, destekleyecekleri adaylara aktif destek vereceklerini, en az 18 belediyede de meclis üyesi adayı çıkaracaklarını söyledi.

TKP YENİ GÜÇLER OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA ODAKLANDI

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, yerel seçime yönelik çalışmalarının devam ettiğini ve aday olan her yerde seçime gireceklerini ancak bu konuda kesin kararı bu cumartesi yapılacak olağanüstü kurultayda seçilecek yeni yönetimin vereceğini söyledi.

Davulcu, “Adayımız olmayan yerlerde ise öncelik bağımsız adaylarda olmak üzere o bölgedeki örgütümüzün uygun göreceği diğer partilerin adaylarını destekleyebileceğiz” dedi.

Davulcu, TKP Yeni Güçler’in cumartesi günü saat 17.00’de toplanacak olağanüstü kurultayında oluşacak yetkili organların yerel seçimlerle ilgili kararları kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

BKP GÜÇ BİRLİĞİ ARAYIŞINDA

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, yerel seçim konusunda parti meclisinin MYK’ya yetki verdiğini ve bazı siyasi güçlerle kısa sürede karara dönüştürecekleri bazı değerlendirme toplantıları yaptıklarını söyledi.

Henüz alınmış bir karar olmadığını bildiren İzcan, “Hedefimiz en geniş iş birliğini yakalamaktır, barış ve çözüm temelinde hareket eden kesimlerle yan yana durmaktır” dedi.

İş ve güç birliği arayışlarını Meclis içi ve dışı diye ayırım yapmadan ve sivil toplum örgütleriyle en geniş ve doğru biçimde sürdürdüklerini kaydeden İzzet İzcan, yerel seçimleri barış, çözüm ve demokrasi temelinde birlikte hareket etmek çerçevesinde kullanacaklarını söyledi.

İzcan, “Amacımız seçimden Kıbrıs’ta federal çözüme evet diyen adayların güçlü çıkmasıdır” dedi.

YKP, KARAR ARAŞAMASINDA

Belediye meclis üyelikleri için 7 Mayıs’a kadar adaylık başvurusu kabul edeceğini duyuran Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ortak mücadele zemini arıyor.

YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, TDP,Sol Hareket, KSP ve bağımsız aktivistlerle toplantılar yaptıklarını ve karar aşamasına geldiklerini söyledi.

Gazimağusa Belediyesi için kararlarını yarın akşam belirleyerek Cuma günü açıklayacaklarını duyuran Kanatlı, Lefkoşa için de yol haritalarını bu akşam belirleyeceklerini kaydetti.

YKP ilçe örgütlerinin toplantılar yaparak kendi ilçelerindeki durumla ilgili tavır belirlediğini kaydeden Kanatlı, Lefkoşa’da belediye meclis üyelikleri için kendi listelerini oluşturacaklarını açıkladı.

Kanatlı, partili veya bağımsız tüm adayları değerlendirmeye alacaklarını ve tavırlarını saptayacaklarını ifade etti.

YKP geçen hafta imkan olan belediyelerde, her yerel yönetimin kendi koşullarını göz önünde bulundurarak belediye meclisi üyelikleri için, siyasi parti, sendika, demokratik kitle örgütleri ve bireylerle birlikte ortak listeler oluşturma çalışması yapması için Parti Meclisi, İlçe Yönetim Kurulları ve Parti Sekretaryasını görevlendirdiğini açıklamıştı.

Belediye başkanlıklarında ise son kararı İlçe Yönetim Kurulları verecek.

KSP BİR ADAY ÇIKARACAK

Kıbrıs Sosyalist Parti (KSP) 24 Haziran yerel seçimi için sadece bir yerden aday çıkarmaya karar verdi ancak bunun hangi belediye olacağını henüz belirlemedi.

KSP Genel Sekreteri Mehmet Birinci, “Bir bölgede seçime katılmayı düşünüyoruz ama henüz yerini belirlemedik. Lefkoşa veya Gönyeli olabilir. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Bir soru üzerine diğer siyasi parti adaylarını desteklemelerinin söz konusu olmadığını açıklayan Birinci “doğrudan demokratik bir idari uygulamayı gündemlerine alacak bağımsız adaylarla ise görüşmelerinin söz konusu olduğunu” ifade etti.

MDP KARARINI ÇARŞAMBA VERECEK

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), yerel seçimle ilgili net tavrını önümüzdeki Çarşamba yapılacak parti meclisi toplantısıyla belirleyecek.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, bugün MYK’nın, önümüzdeki Çarşamba da PM’nin toplanacağını ve karar alacaklarını söyledi.

Birkaç bölgede belediye başkan adayı çıkarmayı düşündüklerini ifade eden Büsküvütçü, “Herhangi bir partiye destek düşünmüyoruz ama Kıbrıs Türk toplumuna hizmet vereceğini değerlendireceğimiz adaylara şahsi olarak destek vereceğiz” dedi.