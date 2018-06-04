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Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri… Propaganda Süreci Başladı!

PROPAGANDA SÜRECİ BAŞLADI

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri… Propaganda Süreci Başladı!

PROPAGANDA SÜRECİ BAŞLADI

04 Haziran 2018 Pazartesi 09:27
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri… Propaganda Süreci Başladı!

PROPAGANDA SÜRECİ BAŞLADI

 KKTC’de 24 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için seçim propaganda süreci bugün başladı.


Yüksek Seçim Kurulu’nun 22 numaralı duyurusuna göre, seçimlere katılan Siyasal Partiler, bağımsız adaylar, bugünden itibaren, duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbest olacak. Propaganda süreci, oy verme gününden önceki gün olan 23 Haziran saat 18.00’de sona erecek. Bu saatten sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak olacak.
Oy pusulası örnekleri her zaman dağıtılabilecek ancak, propaganda için kullanılan duvar ilanları ile elilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ile yazılar bulundurulamayacak.

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Siyasal Partilerin ve Bağımsız Belediye Başkan adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılacak. Bağımsız Muhtar ve İhtiyar Heyeti üyeliği adaylarına, talep etmeleri halinde, şehir ve kasabalarda ilgili İlçe Seçim Kurulları tarafından, köylerde köy ihtiyar heyetleri tarafından duvar ilanı asmak üzere yer tespiti yapılacak.
Bağımsız Muhtar adaylarının ve İhtiyar Heyeti üyeliği adaylarının duvar ilanları, masraflarını kendilerinin karşılayacağı portatif (taşınabilir) panolar üzerinde teşhir edilecek ve adaylar ile Siyasal Partiler, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanı asmakta serbest olacak.
YSK duyurusuna göre, talep eden her siyasal partiye ve her bağımsız belediye başkan adayına, aynı ölçüde saha verilecek ve şehir ile kasabalarda, ilçe seçim kurulları, köylerde muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından o bölgede seçime katılan siyasal partiler ve bağımsız belediye başkan adaylarından başvuranların temsilcileri önünde ad çekme ile bunların o sahadaki ilânlarının yer sırası saptanacak.
Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilân asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasak olacak.
 

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Son Güncelleme: 04.06.2018 12:50
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