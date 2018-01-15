Yer altından 40 milyon dolar çıktı

Afrika ülkesi Lesotho'da tarihin en büyük beşinci elması çıkarıldı. 910 karatlık taşın yaklaşık 40 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Afrika ülkesi Lesotho’dan çıkan bir taş dünya basınının gündemine oturdu. Taşın özelliği ise Dünya’nın en büyük 5. elması olması. 910 karatlık elmasın tahmini değerinin ise yaklaşık 40 milyon dolar olduğu açıklandı.

İki golf topu büyüklüğündeki elması maden şirketi Gem Diamonds çıkarırken şirketin daha önce de 630 karatlık bir elmas çıkardığı açıklandı. Elmasın kalitesinin üst seviyede olduğu belirtilirken, “Bu tarihi bir keşif” açıklaması yapıldı.

910 karatlık elmasın çıkarıldığının açıklanmasının ardından Londra Borsası’nda şirketin değerinin yüzde 14 arttığı belirtildi.