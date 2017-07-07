Yenilenen Gönyeli-Boğaz Yolu Törenle Açıldı

Yenilenen Gönyeli- Boğazköy anayolu (Eski Girne Yolu) Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de katıldığı törenle açıldı.

Törene Başbakan Özgürgün’ün yanı sıra, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova bazı milletvekilleri, bazı belediye başkanları, ilgili dairelerin müdürleri, bölge muhtarları, ihaleyi alan Tosun Group yetkilileri ve çalışanları ile Gönyeli ve civar köy halkı katıldı.

Açılış öncesi Örge Volkan “Mücahitler Marşı”nı Rauf Denktaş’ın Benim iki Bayrağım Var isimli şiiriyle yeniden düzenlediği şekliyle seslendirdi. Ardından konuşmalara geçildi.

ÇAĞLAR

Boğazköy Muhtarı Yüksel Çağlar, yılarca, adeta “kanayan bir yara” olarak nitelenen yolun yapımında birçok zorluk yaşanmasına rağmen Belediyenin de yardımıyla zorlukları aşarak yola devam ettiklerini kaydetti.

Projeye onay veren Başbakan ve hayata geçmesini sağlayan Ulaştırma Bakanı Dürüst’e teşekkür eden Çağlar, Tosun Group sahibi Ali Tosun ve ekibine de teşekkür ederek, yolun ihtiyaç duyduğu kamera sistemlerinin bir an önce kurulmasını ve geçmiş acıların yeniden yaşanmamasını diledi.

DÜRÜST

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de, yaklaşık 14 buçuk ay önce hükümete ilk geldikleri zaman Başbakanın verdiği ilk talimatların içinde Akıncılar ve Gönyeli-Boğaz yollarının bulunduğunu belirterek, TC yetkilileriyle istişarelerin ardından çalışmaların başlatıldığını söyledi.

7.5 km. uzunlukta ve 8 metre genişliğindeki yolun yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olduğunu kaydeden Dürüst, eksik korkuluk, tabela ve kameraların ilk trafik ve ulaştırma komisyonu toplantısında ele alınıp tamamlanacağını aktardı.

“Anavatanın da desteğiyle, söylentilere sözle değiş işle cevap vererek, 2017 yılının atılım yılı olacağını daha önceden söylemiş olarak” yeni yolların yapımına yakın zamanda başlanacağının haberini veren Dürüst, yüklenici firma sahibi Ali Tosun ve ekibine teşekkür etti ve yaklaşık 1 ay sonra Gönyeli Çemberinin açılışında yeniden herkesi görmek istediklerini belirtti.

ÖZGÜRGÜN BM’YE SESLENDİ…

Başbakan Hüseyin Özgürgün konuşmasında, tarihi önemi ve misyonu olan bir yolun, yeniden restore edilerek açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, yüklenici firma yetkililerine teşekkür etti.

KKTC’nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini ve yolun bir anlamda ülkenin gelebileceği noktanın bir göstergesi olduğunu kaydeden Özgürgün, Akıncılar Yolu, Gönyeli Çemberi, Değirmenlik – Girne Dağyolu gibi yollarının çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı.

Geçmişte yaşanan acı tecrübelerin yeniden yaşanmasını istemediklerini vurgulayan Özgürgün, Bakan Dürüst’ün bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden emin olduğunu söyledi.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Özgürgün, “Anlaşma olmazsa hiçbir şey olmaz” söyleminin yanlış olduğunu, Kıbrıs Türk insanının girişimci ruhuyla kendisine fırsat verildiği zaman her şeyi başarabilecek kararlılıkta olduğunu ifade etti.

İsviçre’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs görüşmeleri sonucu artık yerleşmiş Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri çerçevesinde bir çözüme ulaşılamayacağının belli olduğunu ve BM’nin bunu çıkıp ilan etmesi gerektiğini söyleyen Özgürgün bu anlamda BM’ye çağrı yaptığını bildirdi.

“ARTIK MASADA VAKİT KAYBETMEYE GEREK YOK…”

Rum tarafının ne iki halkın siyasi eşitliğini, ne iki kesimliliği, ne de iki devletin ortak kuruculuğunu kabul ettiğini bildiren Özgürgün, 48 yılda bu noktaya gelinmişse artık masada zaman kaybetmenin bir anlamı olmadığını ifade etti.

KKTC’nin kendi yolunu çizme zamanının geldiğini söyleyen Başbakan, halkın güvenlik ve huzurunun en öncelikli konu olduğunu, Anavatan TC’nin etkin ve fiili garantisinin kırmızıçizgi olduğunu ve bir tek askerin Adadan ayrılmasına Kıbrıs Türk halkının müsaade etmeyeceğini belirtti.

Özgürgün, konuşmasının sonunda yenilenen yolun hayırlı olmasını ve kazasız-belasız sürüşler diledi.

Konuşmaların ardından Özgürgün diğer yetkililerle birlikte yol üzerinde seyahat gerçekleştirdi ve incelemede bulundu.