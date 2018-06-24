Yenierenköy Belediyesi’nde Emrah Yeşilırmak Seçimi Önde Götürüyor

YENİERENKÖY’DE 23 SANDIKTAN 9’UNA GÖRE SONUÇLAR…
Lefkoşa, 24 Haziran 18 (.): Yenierenköy Belediye Başkanlığı seçiminde yarışan 7 adaydan bağımsız Emrah Yeşilırmak, 23 sandıktan 9’unun sonuçlarına göre önde gidiyor.
YSK’nın sitesine göre, İskele ilçesindeki Yenierenköy Belediyesi’nde sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 23
Açılan Sandık Sayısı: 9
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 5071
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 1319
Seçime Katılma Oranı: %53,19
Geçerli Oy Sayısı: 123980
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
TDP Tandoğan Yalkut (TDP) 72 5,81
BAĞ76 Esat Nurçin (BAĞ76) 100 8,07
BAĞ74 Hasan Güngör (BAĞ74) 232 18,72
BAĞ77 Oğuz Serbaş (BAĞ77) 30 2,42
BAĞ72 Özay Öykün (BAĞ72) 248 20,02
BAĞ73 Canan Mimar (BAĞ73) 88 7,10
BAĞ75 Emrah Yeşilırmak (BAĞ75) 469 37,85
(GÜL)