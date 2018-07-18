Yenierenköy Açıklarında Mülteci Teknesi Battı... 16 Ölü Var...

150 CİVARINDA YOLCUSU OLDUĞU BELİRTİLEN TEKNEDEKİLERİN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Lefkoşa, 18 Temmuz 18 (.): Yenirenköy açıklarında mülteci teknesi battı. İlk belirlemelere göre 16 yolcu hayatını kaybetti, 105\'i kurtarıldı, 26 yolcu kayıp, bir yolcu ise ağır yaralı...

16 deniz mili açıklarda seyreden teknede 150 civarında yolcu olduğu ve kurtarma çalışmalarının KKTC ve Türkiye’den unsurların katılımıyla sürdüğü bildiriliyor.

Teknenin battığı bölgenin KKTC karasuları dışında olduğu da kaydedildi.

(GÜL) EK VERİLECEK