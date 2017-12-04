Yenierenköy Lisesi’nde Öğretmen Öğrenciyi Darp Etti

Yenierenköy Lisesi 7’inci sınıfta öğrenim gören Halit Gökkaya’nın müdür muavini Gürcan Yıkıcı tarafından darp edildiği iddia edildi.Haber Kıbrıs’a ulaşan ve çocuğunun darp edildiğini söyleyen öğrenci velisi, darp raporu aldığını ve şikâyetçi olduğunu kaydetti.İddiaya göre, din dersi sırasında yoklama alan ve sınıfa gelmeyen öğrencileri yok yazan Halit Gökkaya, yok yazılan öğrenciler tarafından okulun müdür muavinine şikâyet edildi.Şikâyetin ardından Halit Gökkaya’yı yanına çağıran Müdür Muavini Gürcan Yıkıcı öğrenciye tokat attı. Durumu öğrenen öğrenci velisi ise çocuğunu hastaneye götürerek darp raporu aldı.Öğretmenden şikâyetçi olduğunu kaydeden veli yetkililerin gereğini yapmasını istedi.