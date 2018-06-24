Yenierenköy'de 23 sandıktan 15’i sayıldı

Yenierenköy Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanılan 23 sandıktan 15’inde sayım tamamlandı, sonuçlar yayımlandı.
Bağımsız aday Emrah Yeşilırmak yüzde 34,67 oy oranıyla seçimi önde götürüyor.
YSK’nın sitesine göre, sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 23
Açılan Sandık Sayısı: 15
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 5071
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 2382
Seçime Katılma Oranı: %63,21
Geçerli Oy Sayısı: 2212170
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
TDP Tandoğan Yalkut (TDP) 113 5,11
BAĞ76 Esat Nurçin (BAĞ76) 290 13,11
BAĞ74 Hasan Güngör (BAĞ74) 417 18,85
BAĞ77 Oğuz Serbaş (BAĞ77) 45 2,03
BAĞ72 Özay Öykün (BAĞ72) 401 18,13
BAĞ73 Canan Mimar (BAĞ73) 179 8,09
BAĞ75 Emrah Yeşilırmak (BAĞ75) 767 34,67