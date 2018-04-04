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Yenierenköy Belediyesi çalışanları işbaşı yaptı

Yenierenköy Belediyesi çalışanları işbaşı yaptı

04 Nisan 2018 Çarşamba 13:11
Yenierenköy Belediyesi çalışanları işbaşı yaptı
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Yenierenköy Belediyesi’nde dün üç aylık maaşlarını alan çalışanlar bugün işbaşı yaptı. Bir buçuk aydır çöplerin toplanmadığı bölgeden hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı.
Çalışmaya Yenierenköy Belediyesinin yanı sıra Mehmetçik ve Dipkarpaz belediyeleri de iş araçları ve çöp kamyonlarıyla destek verdi.
Vatandaşlar bölgede yeniden hizmet verilmesinden mutlu olduklarını BRT’ye aktararak, çöpleri kendi imkanlarıyla attıklarını ancak su sorununun sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu kaydettiler.

Anahtar Kelimeler:
Yenierenköy Belediyesiçalışanlar Bugün Işbaşı Yaptı
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