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YENİERENKÖY BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI İŞBAŞI YAPTI

YENİERENKÖY BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI İŞBAŞI YAPTI

05 Nisan 2018 Perşembe 10:33
YENİERENKÖY BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI İŞBAŞI YAPTI
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YENİERENKÖY BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI İŞBAŞI YAPTI

BES BAŞKANI YALINKAYA: “İŞBAŞI YAPMAYAN PERSONELE İŞ YASASI UYGULANACAK”
“BELEDİYEYİ KURTARACAĞIZ”

Mali krize girmesinin ardından yöneticileri istifa eden ve kapatılarak anahtarı da İçişleri Bakanlığı’na verilen Yenierenköy Belediyesi’nde çalışanlar, 3 aylık maaşlarının ödenmesiyle dün yeniden işbaşı yaptı.

Çalışanların örgütlü olduğu Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, bu sabah Yeniereköy Belediyesi’ne giderek işbaşı yapan ve yapmayan personeli tespit ettiklerini söyledi. Yalınkaya, işbaşı yapmayan personele “İş Yasası’nın” gereklerinin uygulanacağını ve bunda da kararlı olduklarını vurguladı.
Başbakan Tufan Erhürman ile yarın bir araya geleceklerini söyleyen Yalınkaya, “Yarın Başbakanımız ile görüşeceğiz. Görüşmeden sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞANLAR SAHİP ÇIKMALI... BELEDİYEYİ KURTARACAĞIZ”

Tüm çalışanların işlerine sahip çıkması gerektiğini belirten Yalınkaya, Yenierenköy Belediyesi’nde gerekli otoritenin kurulduğunu, belediyenin kurtarılması için gerekli çalışmaları sendika olarak da yaptıklarını ve belediyeyi kurtaracaklarını kaydetti.

YENİERENKÖY BELEDİYESİ'NDE NELER OLMUŞTU?

Yenierenköy Belediye Başkanı Mesut Yıkıcı’nın 3 Ağustos 2016’da istifasının ardından vekaleten bu göreve getirilen Meclis Üyesi Mehmet Kadı ve 10 belediye meclis üyesi de bu yıl 13 Şubat’ta belediyedeki mali sorunların aşılmaması gerekçesiyle topluca istifa etmişti. Kadı, 14 Şubat’ta da istifa yazılarını ve belediyenin anahtarını İçişleri Bakanlığı’ndaki ilgili müdüre teslim etmişti.
Yüksek Seçim Kurulu 16 Şubat'ta meclis üyeliklerine Haziran 2014’teki seçim sonuçlarına göre aynı partiden aday olup en fazla oy alan 10 kişiyi atamıştı.
7 aylık maaş alacağı bulunan Yenierenköy Belediyesi’nin personeline önceki gün 3 aylık ödeme yapılmıştı. Belediyenin 112 personeli bulunuyor.
Başbakan Tufan Erhürman, pazartesi Meclis’te yaptığı konuşmada, Yenierenköy Belediyesi’nde bundan sonra ne yapılacağıyla ilgili Bakanlar Kurulu’nda karar verdiklerini, alınan kararın sendikayla da görüşüldüğünü ve sendikanın değerlendirme için cumaya kadar süre istediğini söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
Yenierenköy BelediyesiMustafa Yalınkaya
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