Yenierenköy açıklarında iki ceset daha bulundu

Yenierenköy kıyısından bir kilometre açıkta bu sabah, 25-30 yaşlarında iki erkek cesedi daha bulundu.



Dünkülerle birlikte denizde bulunan ceset sayısı dörde çıktı.



Polisten verilen bilgiye göre, bugünkü cesetler Yenierenköy'ün Anten Mevkii’nde kıyıdan yaklaşık bir kilometre içeride Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.



Kimlikleri meçhul iki erkek cesedi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Erenköy Balıkçı barınağına çıkarıldı.



Polisin soruşturması devam ediyor.



Dün de Dipkarpaz’da Şekerpınarı adlı koyda 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait ve Yenierenköy açıklarında 50 yaşlarında bir erkeğe ait cesetler bulmuştu.



