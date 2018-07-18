Yenierenköy açıklarında batan mülteci teknesinde kurtarma çalışmaları sürüyor

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ATAKAN: “16 MÜLTECİ ÖLDÜ, 105’İ KURTARILDI, 25 CİVARINDA KAYIP VAR... YARALI HASTANEYE NAKLEDİLDİ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Yenierenköy açıklarında, Türkiye ile KKTC karasularının kesiştiği bölgede bugün öğle saatlerine doğru batan mülteci taşıyan teknede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Atakan, TAK muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, olay yerinden edindiği bilgiye göre 16 kişinin öldüğünü, 105’inin kurtarıldığını, 25 civarında kaybın arandığını ve bir de yaralı olduğunu bildirdi.

Tolga Atakan, KKTC Sahil Güvenlik ve Türkiye Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerinde denizden ve havadan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, KKTC Kıyı Emniyeti ekiplerinin de on-call beklediğini ve telsiz hizmeti verdiğini kaydetti.

TEKNENİN KİMLİĞİ VE DETAYLAR ARAŞTIRILIYOR… KURTARILANLAR MERSİN’E

Teknenin bandırasının, nereden nereye gittiğinin, kasıtlı olarak mı batırıldığının tespiti için araştırma ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Tolga Atakan, kurtarılan mültecilerin Mersin’e nakledileceğini, ölen kişilerin cesetlerinin de büyük ihtimalle oraya götürüleceğini bildirdi.

Suriye’deki savaştan kaçan binlerce kişinin dramı sürerken Kıbrıs’ın Karpaz bölgesinde geçen mayıs ayında 9 mülteci cesedi bulunmuştu. Mültecilerin cesetleri Lefke’de toprağa verilmişti.

SAĞLIK BAKANI BESİM

Öte yandan Sağlık Bakanı Filiz Besim, batan mülteci teknesinden olası yaralılar için hastanelerde gerekli hazırlığın yapıldığını ancak şu ana dek hastanelere ulaşan yaralı olmadığını söyledi.