Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Kasım 2017 Çarşamba 14:33

"YENİDEN YARGILANMAK İSTİYORUM!"

Beş aydır dışarıdaki hayata alışmaya çalışan Deniz Seki, yeniden yargılanmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

'YENİDEN YARGILANMAK İSTİYORUM!'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Beş aydır dışarıdaki hayata alışmaya çalışan Deniz Seki, yeniden yargılanmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Deniz Seki, cezaevinde geçen 3.5 yıl mahkumiyetin ardından 5 ay önce özgürlüğüne kavuşmuştu. Dışarıdaki hayatına yeniden uyum sağlamaya çalışan Seki, HT magazin ekibine konuştu. Seki yeniden yargılanmak istediğini söyledi.
İşte Deniz Seki'nin o açıklamaları:
 
“Uyuşturucu temin ve tedarik eden Deniz Seki” diye anılıyor olmak beni çok kırıyor. Bana “Torbacı” bile dediler. Bu konuyla ilgili yeniden yargılanmak ve gerçekten beraat etmek istiyorum. Adalet Bakanlığı’na yeniden yargılanmak üzere bir talepte bulunduk. İnsanlar sadece yargılıyor, bilmiyorlar. Ben neyi, kime, nasıl temin edebilirim bana lütfen açıklasınlar. Bir gün kumpas mağdurlarından sayılacağımı düşünüyorum. Yıllar sonra itibarımı kurtaracağım ve bunun için sonuna kadar savaşacağım. Benim için bu mesele artık şeref, namus meselesi. Tekrar tekrar bunları konuşmak çok canımı acıtıyor. Bu konuyu tamamen kapatmak istiyorum. "

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL ETTİ AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ...
Son dakika: İskele’de korkutan kaza! Son dakika: İskele’de korkutan kaza!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri...

Haberi Oku