'YENİDEN YARGILANMAK İSTİYORUM!'

Beş aydır dışarıdaki hayata alışmaya çalışan Deniz Seki, yeniden yargılanmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Deniz Seki, cezaevinde geçen 3.5 yıl mahkumiyetin ardından 5 ay önce özgürlüğüne kavuşmuştu. Dışarıdaki hayatına yeniden uyum sağlamaya çalışan Seki, HT magazin ekibine konuştu. Seki yeniden yargılanmak istediğini söyledi.

İşte Deniz Seki'nin o açıklamaları: