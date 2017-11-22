'YENİDEN YARGILANMAK İSTİYORUM!'

Beş aydır dışarıdaki hayata alışmaya çalışan Deniz Seki, yeniden yargılanmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Deniz Seki, cezaevinde geçen 3.5 yıl mahkumiyetin ardından 5 ay önce özgürlüğüne kavuşmuştu. Dışarıdaki hayatına yeniden uyum sağlamaya çalışan Seki, HT magazin ekibine konuştu. Seki yeniden yargılanmak istediğini söyledi.
İşte Deniz Seki'nin o açıklamaları:
“Uyuşturucu temin ve tedarik eden Deniz Seki” diye anılıyor olmak beni çok kırıyor. Bana “Torbacı” bile dediler. Bu konuyla ilgili yeniden yargılanmak ve gerçekten beraat etmek istiyorum. Adalet Bakanlığı’na yeniden yargılanmak üzere bir talepte bulunduk. İnsanlar sadece yargılıyor, bilmiyorlar. Ben neyi, kime, nasıl temin edebilirim bana lütfen açıklasınlar. Bir gün kumpas mağdurlarından sayılacağımı düşünüyorum. Yıllar sonra itibarımı kurtaracağım ve bunun için sonuna kadar savaşacağım. Benim için bu mesele artık şeref, namus meselesi. Tekrar tekrar bunları konuşmak çok canımı acıtıyor. Bu konuyu tamamen kapatmak istiyorum. "