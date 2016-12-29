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29 Aralık 2016 Perşembe 11:29

Yeniden Doğuş Partisi, KTÖS'ü Şiddetle Kınadı

KTÖS’ü şiddetle kınıyor, mevcut hükümetin adım atmaması halinde YDP iktidarında bu ihanetin hesabını en ağır şekilde soracağımıza kamu oyu önünde söz veriyoruz.

Yeniden Doğuş Partisi, KTÖS'ü Şiddetle Kınadı
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YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ, KTÖS'Ü ŞİDDETLE KINADI

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının, devletimizin kurulmasında çok büyük katkıları olan birçok insanımıza ve kurumlarımıza karşı yaptıkları çeşitli yakıştırma ve suçlamalar YDP ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımı ile protesto edilmiş, ilgili sendikanın genel merkezine siyah çelenk koyulmuştur.

Gerçekleşen eylemde Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu’nun açıklaması;

‘’Rumların KKTD de ki Truva atı KTÖS’ü şiddetle kınıyor, hükümeti ve tüm yetkili kurumları göreve davet ediyoruz

Çocuklarımızı vatana ve millete hayırlı birer evlat olarak yetiştirsinler diye görev verdiğimiz öğretmenlerimizin mensup olduğu KTÖS’ün 2017 yılı için bastırıp dağıttığı ajanda Kıbrıs Türküne, onun şerefli geçmişine ve milli mücadelesine yapılmış en büyük hakarettir. Bu ajandayı hazırlayanlar Kıbrıs Türkünün vicdanında yargılanacak ve her daim lanetle anılacaklardır.

Yeniden Doğuş Partisi olarak hükümet yetkililerine sesleniyoruz; Bu sendika ve yöneticileri hakkında gerekli yaptırımları ivedi olarak uygulayınız. Eğer hükümet gerekli adımları atmaz ve bu durumu demokrasi edebiyatı ile geçiştirirse onlarda bu sendikanın suç ortağı durumuna düşeceklerdir.

KTÖS’ü şiddetle kınıyor, mevcut hükümetin adım atmaması halinde YDP iktidarında bu ihanetin hesabını en ağır şekilde soracağımıza kamu oyu önünde söz veriyoruz.’’

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