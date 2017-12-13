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Yeniceköy-Serdarlı yolunda kaza ucuz atlatıldı!

Yeniceköy-Serdarlı yolunda kaza ucuz atlatıldı!

13 Aralık 2017 Çarşamba 09:37
Yeniceköy-Serdarlı yolunda kaza ucuz atlatıldı!
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Yenicekoy - Serdarlı anayolunda büyük kaza.

Yeniceköy ile Serdarlı arasında meydana gelen trafik kazasında lastiği patlayan kamyonet savrularak bankette yan yattı

Yeniceköy ile Serdarlı arasında saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası korkuttu. Kaza, Gönyeli’de sakin 24 yaşındaki Serkan Kılınç yönetimindeki NT 172 plakalı kamyonetin batı istikametine doğru ilerlediği sırada lastiğinin patlaması sonucunda, kamyon gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak, sol yan kısmı üzerine yatmasıyla yaşandı. Kaza sonucu herhangi birinin yaralanmaması yüreklere su serperken, kamyonet üzerinde bulunan bazı sebzeler yola savruldu.

Son Güncelleme: 13.12.2017 10:55
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