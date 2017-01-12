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12 Ocak 2017 Perşembe 12:09

YENİBOĞAZİÇİ’NDE PAZAR GÜNÜ KÖY PAZARI AÇILACAK

Yeniboğaziçi’nde “yerel üret, yerel tüket” sloganıyla, 15 Ocak Pazar günü, cittaslow (sakin şehir) köy pazarı açılacak.

YENİBOĞAZİÇİ'NDE PAZAR GÜNÜ KÖY PAZARI AÇILACAK
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 YENİBOĞAZİÇİ’NDE PAZAR GÜNÜ KÖY PAZARI AÇILACAK

Yeniboğaziçi’nde  “yerel üret, yerel tüket” sloganıyla,  15 Ocak Pazar günü, cittaslow (sakin şehir) köy pazarı açılacak.

Yeniboğaziçi Belediyesi festival alanında faaliyete geçirilecek köy pazarı, 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Yeniboğaziçi Cittaslow Köy Pazarı Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, küçük üretici ile halkın buluşacağı pazarda köy kadın dernekleri ve yerel ürün-el sanatları alanında üretim yapan,  güvenli gıda ve hijyen eğitimi ve eko turizm derslerine katılan ve kura ile stant alma hakkı kazanan vatandaşların ürünleri satışa sunulacak.

Kötü hava şartları nedeniyle geçen haftalarda açılamayan köy pazarı, hava şartlarına göre Mart ayı sonuna kadar her Pazar açık olacak.

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