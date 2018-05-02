Yeniboğaziçi’nde kaza

Yeniboğaziçi’nde dün akşam saat 20:00 sıralarında yaşanan kazada 65 yaşındaki Behzat Karatuna ve 55 yaşındaki Hasan Hüseyin Elsen yaralandı.

Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada, Behzat Karatuna, yönetimindeki HG 388 plakalı salon araç ile Mormonekşe istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçerek karşı istikametinden gelmekte olan Hasan Hüseyin Elsen yönetimindeki van araç ile çarpıştı.

Yaşanan kazada yaralanan her iki araç sürücüsüde olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan Behzat Karatuna’ya genel vücut travması teşhis edilirken, Hasan Hüseyin Elsen’in sağ ayak bileğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Polis soruşturması devam etmektedir.