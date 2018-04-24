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GİRNE'DE UYUŞTURUCU
İki ani ölüm
İKİ ANİ ÖLÜM
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 Yeniboğaziçi’nde ani ölümler...

 Yeniboğaziçi’nde 78 yaşındaki Yvette Marie Claudine Kersaudy Di Russo  denizde,  Alsancak’ta 70 yaşındaki Alper Özkemal ise ikametgahında ani rahatsızlık soncu yaşamını yitirdi.

 Yeniboğaziçi’nde ani ölümler...

 Yeniboğaziçi’nde 78 yaşındaki Yvette Marie Claudine Kersaudy Di Russo  denizde,  Alsancak’ta 70 yaşındaki Alper Özkemal ise ikametgahında ani rahatsızlık soncu yaşamını yitirdi.

24 Nisan 2018 Salı 12:20
 Yeniboğaziçi’nde ani ölümler...

POLİSİYE OLAYLAR...
 Yeniboğaziçi’nde 78 yaşındaki Yvette Marie Claudine Kersaudy Di Russo  denizde,  Alsancak’ta 70 yaşındaki Alper Özkemal ise ikametgahında ani rahatsızlık soncu yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre,  dün saat 18.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Yvette Marie Claudine Kersaudy Di Russo Salamis Hotel’e ait plajda deniz içerisinde bulunduğu bir sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Bugün  Di Russo’nun cesedine yapılan otopside, ölüm sebebinin “aterosklerotik kalp hastalığı ve beyin ve beyincik kanaması sonucu gelişen canlı suda boğulma” olduğu tespit edildi.

Alsancak’ta ise Alper Özkemal dün 17 30 sıralarından aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Özkemal’in otopsisinde ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU MADDE İÇEREN (MDMA) HAP TASARRUFU
 

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Girne’de dün akşam Mevlana Sokak üzerinde, polis tarafından şüpheli  görülen M.E.A.H.’nin (E-36)  üzerinde yapılan aramada,  uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beş adet hap bulunarak emare alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

Bu arda, Girne’de Mersin Caddesi üzerinde T.A.(E-34), aralarında çıkan tartışma sonucunda J.Ç.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp edip J.Ç’nin  burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. T.A.  tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA  AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda, Ş.D.D.(E-60) tasarrufunda 45 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak istediği sırada tespit edildi. Ş.D. D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

15 YAŞINDAKİ KIZ KAYIP

Dün saat 09.00 sıralarında, Girne'deki evinden ayrılan 15 yaşındaki Şükriye Önlen’in henüz geri dönmediği ve aranmakta olduğu bildirildi.
 

Son Güncelleme: 24.04.2018 15:42
Anahtar Kelimeler:
Yvette Marie Claudine Kersaudy Di RussoAlper ÖzkemalAnıölüm
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