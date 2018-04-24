 Yeniboğaziçi’nde ani ölümler...

POLİSİYE OLAYLAR...

Yeniboğaziçi’nde 78 yaşındaki Yvette Marie Claudine Kersaudy Di Russo denizde, Alsancak’ta 70 yaşındaki Alper Özkemal ise ikametgahında ani rahatsızlık soncu yaşamını yitirdi.



Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 18.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Yvette Marie Claudine Kersaudy Di Russo Salamis Hotel’e ait plajda deniz içerisinde bulunduğu bir sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.



Bugün Di Russo’nun cesedine yapılan otopside, ölüm sebebinin “aterosklerotik kalp hastalığı ve beyin ve beyincik kanaması sonucu gelişen canlı suda boğulma” olduğu tespit edildi.



Alsancak’ta ise Alper Özkemal dün 17 30 sıralarından aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.



Özkemal’in otopsisinde ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.



UYUŞTURUCU MADDE İÇEREN (MDMA) HAP TASARRUFU





Girne’de dün akşam Mevlana Sokak üzerinde, polis tarafından şüpheli görülen M.E.A.H.’nin (E-36) üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inlan beş adet hap bulunarak emare alındı. Söz konusu şahıs tutuklandıVAHİM ZARAR VE CİDDİ DARPBu arda, Girne’de Mersin Caddesi üzerinde T.A.(E-34), aralarında çıkan tartışma sonucunda J.Ç.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp edip J.Ç’nin burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. T.A. tutuklandı.PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKETErcan Havalimanı’nda, Ş.D.D.(E-60) tasarrufunda 45 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak istediği sırada tespit edildi. Ş.D. D. hakkında yasal işlem başlatıldı.15 YAŞINDAKİ KIZ KAYIPDün saat 09.00 sıralarında, Girne'deki evinden ayrılan 15 yaşındaki Şükriye Önlen’in henüz geri dönmediği ve aranmakta olduğu bildirildi.