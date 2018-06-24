Yeniboğaziçi’nde 21 sandıktan 14’ü sayıldı

Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı için oy kullanılan 21 sandıktan 14’ündeki oy sayımı tamamlandı. Bağımsız aday Katip Demir yüzde 43,26 oy oranıyla seçimi önde sürdürüyor.
YSK’nın sitesine göre, Yeniboğaziçi’nde sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 21
Açılan Sandık Sayısı: 14
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 5656
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 2955
Seçime Katılma Oranı: %46,562832
Geçersiz Oy Oranı: 123
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
BAĞ38 Mustafa Zurnacılar (BAĞ38) 1201 42,41
BAĞ37 Şeyda Luckinger (BAĞ37) 23 0,81
BAĞ36 Katip Demir (BAĞ36) 1225 43,26
BAĞ39 Sertaç Yalçın (BAĞ39) 383 13,52