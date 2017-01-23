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23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Yeniboğaziçi’nde Bugün Cıttaslow Köy Pazarı Kuruluyor

Cittaslow (sakin şehir) başkenti Yeniboğaziçi’nde bugün, “Yerel üret, yerel tüket” sloganıyla Cittaslow Köy Pazarı kuruluyor.

Yeniboğaziçi'nde Bugün Cıttaslow Köy Pazarı Kuruluyor
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Lefkoşa, 22 Ocak 17 (.): Cittaslow (sakin şehir) başkenti Yeniboğaziçi’nde bugün, “Yerel üret, yerel tüket” sloganıyla Cittaslow Köy Pazarı kuruluyor.

Yeniboğaziçi Belediyesi festival alanında faaliyete geçecek köy pazarı, 10.00 -18.00 saatleri arasında açık olacak.

Küçük üretici ile halkın buluşacağı pazarda Yeniboğaziçi’ndeki kadın dernekleri ve yerel ürün-el sanatları alanında üretim yapan,  güvenli gıda ve hijyen eğitimi ve eko turizm derslerine katılan ve kurayla stant alma hakkı kazanan vatandaşların ürünleri satışa sunulacak.

Kötü hava koşulları yüzünden geçen haftalarda açılamayan köy pazarının hava şartlarına göre mart ayı sonuna kadar her pazar açık olacağı duyuruldu.

(HÖ)

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