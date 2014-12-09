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Yeniboğaziçi Belediyesi “Toprak Ana Günü” Düzenliyor

Kıbrıs’ın ilk Cittaslow (sakin şehir) kenti Yeniboğaziçi Belediyesi, perşembe günü “Toprak Ana” (Terra Madre) etkinliği düzenliyor.

Yeniboğaziçi Belediyesi “Toprak Ana Günü” Düzenliyor

Kıbrıs’ın ilk Cittaslow (sakin şehir) kenti Yeniboğaziçi Belediyesi, perşembe günü “Toprak Ana” (Terra Madre) etkinliği düzenliyor.

09 Aralık 2014 Salı 12:21
Yeniboğaziçi Belediyesi “Toprak Ana Günü” Düzenliyor
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TOPRAĞIN BEREKETİNİN KUTLANACAĞI, YEREL TATLARIN SERGİLENİP TADILACAĞI ETKİNLİK PERŞEMBE GÜNÜ YAPILIYOR

 Kıbrıs’ın ilk Cittaslow (sakin şehir) kenti Yeniboğaziçi Belediyesi, perşembe günü “Toprak Ana” (Terra Madre) etkinliği düzenliyor.

Salamis Bay Conti Resort Hotel’de saat 15.30’da başlayacak etkinliğe halkın davetli olduğu belirtildi.

TOPRAĞIN BEREKETİ KUTLANACAK

Yerel tatların ve gıdaların tüketicilerle buluştuğu, toprağın, tohumun bereketinin konuşulduğu bir gün olan Toprak Ana Günü’nde, toprağın bereketi kutlanıyor.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de sakin şehir ünvanı alan son şehir Halfeti’den ve Salone del Gusto çerçevesinde düzenlenen Yeryüzü Pazarları Yarışması’nda 39 pazar içerisinden birinci seçilen Slowfood Foça Zeytindalı Birliği’nden misafirlerin de katılacağı etkinlikte, bölge kadınları şölen sofrası kuracak.

“Beraber hazırlanıp yenen yemeklerin kıymetine ve getireceği berekete inanıyoruz” denilen açıklamada, toprağın bereketini kutlamak için düzenlenen "Toprak Ana Günü"nün 2009 yılından bu yana her yıl Aralık ayında kutlandığı da kaydedildi.

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