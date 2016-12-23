YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ DÜNYA ÇAPINDA DERECEYE GİREN BELDE SPORCULARINI ÖDÜLLENDİRDİ…



( M H A )……………………………. KKTC Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası 2’ncisi Ayşe Mullacuma ve KKTC Atletizm Milli Takımı 400 Metre Engelli Rekortmeni Mehmet Sakallı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir tarafından, başarılarından dolayı ödüllendirildiler.Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir dünya şampiyonalarında başarılı olup dereceye giren belde sporcularını başarılarından dolayı ödüllendirdi .Demir yaptığı sohbet sonrasında sporcu ve spora destek olmak, başarılarını ödüllendirmek adına hediyelerini takdim etti.Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “ Sporcularımız, Yeniboğaziçi Belediyesini ve aynı zamanda KKTC’yi tanıtma açısından hepimizin gururu.Bundan sonra hep birlikte hareket edeceğiz derken sporcuların derecelerinden de bahsetti. Demir, “ Sporcularımızın bu başarıları bölgemiz adına ve KKTC adına çok güzel bir olay, onlarla gurur duyuyoruz” dedi ve başarılarından ötürü hediyelerini takdim etti. ( M H A )