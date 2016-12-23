Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 15:32

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ DÜNYA ÇAPINDA DERECEYE GİREN BELDE SPORCULARINI ÖDÜLLENDİRDİ…

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ DÜNYA ÇAPINDA DERECEYE GİREN BELDE SPORCULARINI ÖDÜLLENDİRDİ…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ DÜNYA ÇAPINDA DERECEYE GİREN BELDE SPORCULARINI ÖDÜLLENDİRDİ…

( M H A )……………………………. KKTC Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası 2’ncisi Ayşe Mullacuma ve KKTC Atletizm Milli Takımı 400 Metre Engelli Rekortmeni Mehmet Sakallı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir tarafından, başarılarından dolayı ödüllendirildiler.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir dünya şampiyonalarında başarılı olup dereceye giren belde sporcularını başarılarından dolayı ödüllendirdi .

Demir yaptığı sohbet sonrasında sporcu ve spora destek olmak, başarılarını ödüllendirmek adına hediyelerini takdim etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “ Sporcularımız, Yeniboğaziçi Belediyesini ve aynı zamanda KKTC’yi tanıtma açısından hepimizin gururu.

Bundan sonra hep birlikte hareket edeceğiz derken sporcuların derecelerinden de bahsetti. Demir, “ Sporcularımızın bu başarıları bölgemiz adına ve KKTC adına çok güzel bir olay, onlarla gurur duyuyoruz” dedi ve başarılarından ötürü hediyelerini takdim etti. ( M H A )



 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşe Hayata Tutundu Ayşe Hayata Tutundu
Girne Felaketi Gördü Girne Felaketi Gördü
Demokrat Parti 10. Olağan Kurultayı Yarın Yapılıyor Demokrat Parti 10. Olağan Kurultayı Yarın Yapılıyor
DENKTAŞ: “DİREK EKONOMİK KONULARIN ÜZERİNE ODAKLANIN” DENKTAŞ: “DİREK EKONOMİK KONULARIN ÜZERİNE...
DÜRÜST HASAR GÖREN MENDİREK VE FENER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI DÜRÜST HASAR GÖREN MENDİREK VE FENER İÇİN ÇALIŞMA...
CTP’nin “Yüreğin Solunda, Barışın Yolunda” Sloganı İle Gerçekleştirdiği 46’ıncı Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Sürüyor CTP’nin “Yüreğin Solunda, Barışın Yolunda”...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Ayşe Hayata Tutundu

Haberi Oku