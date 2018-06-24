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Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı Seçiminde 21 Sandıktan 11’i Açıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanlığı için yapılan seçimde 21 sandıktan 11’i açıldı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı Seçiminde 21 Sandıktan 11’i Açıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanlığı için yapılan seçimde 21 sandıktan 11’i açıldı.

24 Haziran 2018 Pazar 18:06
Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı Seçiminde 21 Sandıktan 11’i Açıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanlığı için yapılan seçimde 21 sandıktan 11’i açıldı.

Gazimağusa ilçesindeki Yeniboğaziçi Belediyesi’nde bağımsız aday Katip Demir, seçimi önde götürüyor.

YSK’nın sitesine göre, Yeniboğaziçi Belediyesi’nde seçim sonuçları 11 sandığa göre şöyle:

Toplam Sandık Sayısı:    21                          

Açılan Sandık Sayısı:       11                          

Kayıtlı Seçmen Sayısı:    5656                     

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:       2300                     

Seçime Katılma Oranı:  %35,53                

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Geçerli Oy Sayısı:            2214                     

Geçersiz Oy Oranı:          86                          

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI               

Adayın Partisi   Aday Adı             Oy Toplamı        %

BAĞ38  Mustafa Zurnacılar (BAĞ38)       894         40,38

BAĞ37  Şeyda Luckinger (BAĞ37)            19           0,86

BAĞ36  Katip Demir (BAĞ36)     976         44,08

BAĞ39  Sertaç Yalçın (BAĞ39)    325         14,68

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Son Güncelleme: 24.06.2018 21:15
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