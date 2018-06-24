Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı Seçiminde 21 Sandıktan 11’i Açıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanlığı için yapılan seçimde 21 sandıktan 11’i açıldı.

Gazimağusa ilçesindeki Yeniboğaziçi Belediyesi’nde bağımsız aday Katip Demir, seçimi önde götürüyor.

YSK’nın sitesine göre, Yeniboğaziçi Belediyesi’nde seçim sonuçları 11 sandığa göre şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 21

Açılan Sandık Sayısı: 11

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 5656

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 2300

Seçime Katılma Oranı: %35,53

Geçerli Oy Sayısı:2214

Geçersiz Oy Oranı: 86

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

BAĞ38 Mustafa Zurnacılar (BAĞ38) 894 40,38

BAĞ37 Şeyda Luckinger (BAĞ37) 19 0,86

BAĞ36 Katip Demir (BAĞ36) 976 44,08

BAĞ39 Sertaç Yalçın (BAĞ39) 325 14,68