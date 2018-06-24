Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar Oldu!

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI
24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı yüzde 43.89 oranla Bağımsız aday Mustafa Zurnacılar oldu.
Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Yeni Boğaziçi’nde 21 sandıkta 4307 oydan 190 oy geçersiz sayıldı.
Bağımsız aday Mustafa Zurnacılar 1807 oy alarak yüzde 43.89 oranla belediye başkanı seçildi.
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
BAĞ38 Mustafa Zurnacılar (BAĞ38) 1807 43.89
BAĞ37 Şeyda Luckinger (BAĞ37) 33 0.80
BAĞ36 Katip Demir (BAĞ36) 1759 42.73
BAĞ39 Sertaç Yalçın (BAĞ39) 518 12.58