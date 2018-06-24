Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar Oldu!

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI



24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı yüzde 43.89 oranla Bağımsız aday Mustafa Zurnacılar oldu.



Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Yeni Boğaziçi’nde 21 sandıkta 4307 oydan 190 oy geçersiz sayıldı.



Bağımsız aday Mustafa Zurnacılar 1807 oy alarak yüzde 43.89 oranla belediye başkanı seçildi.





Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıBAĞ38Mustafa Zurnacılar (BAĞ38)180743.89BAĞ37Şeyda Luckinger (BAĞ37)330.80BAĞ36Katip Demir (BAĞ36)175942.73BAĞ39Sertaç Yalçın (BAĞ39)51812.58