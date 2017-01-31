Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Ocak 2017 Salı 13:55

Yeni Tüketici Fiyat Endeksi İle Enflasyon Sepetinin Oluşturulması Çalışmaları Sürüyor

Yeni Tüketici Fiyat Endeksi Ocak 2017 rakamlarının hesaplanması ve yayınlanması çalışmalarının, Şubat ayı içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiği açıklandı.

Yeni Tüketici Fiyat Endeksi İle Enflasyon Sepetinin Oluşturulması Çalışmaları Sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“OCAK 2017 RAKAMLARININ HESAPLANARAK YAYINLANMASI ÇALIŞMALARININ ŞUBAT AYI İÇİNDE SONUÇLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR”

Lefkoşa, 31 Ocak 17 (.): Yeni Tüketici Fiyat Endeksi Ocak 2017 rakamlarının hesaplanması ve yayınlanması çalışmalarının, Şubat ayı içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiği açıklandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yeni tüketici fiyat endeksi ile enflasyon sepetinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarda gelinen aşamayla ilgili bilgi verilerek, Ocak 2017 Tüketici Fiyat Endeksi oranlarının yayınlanmasında yaşanan teknik gecikme ve gerekçe nedeniyle, gerekli anlayışın gösterileceği inancı ifade edildi.

Tüketici Fiyat Endeksi oranlarının, hanehalklarına uygulanan Bütçe Anketleri sonuçlarına bağlı olarak tespit edilen mal ve hizmetlerin piyasadaki perakende fiyat değişikliklerinin takip edilmesi ve meydana gelen değişikliklerin de ilgili mal ve hizmet ağırlıklarına yansıtılması sonucunda ortaya çıktığı anımsatılan açıklamada, “Hanehalklarının zaman içerisindeki sosyo-ekonomik refah düzeylerindeki gelişmeler harcama ve tüketim eğilimlerine, dolayısıyla da Tüketici Fiyat Endeks’lerinin hesaplanmasına esas teşkil eden mal ve hizmet sepetlerine ve bu mal ve hizmetlerin tüketim ağırlıklarına yansımaktadır” denildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Ocak 2010’den Aralık 2016’ya kadar yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi rakamları,  Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından aylık hesaplanan 2008=100 Bütçe Anketi sonuçlarına dayanmaktaydı. Sonuçların daha sağlam verilere dayanmasını teminen DPÖ İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Tüketici Fiyat Endeksi hesaplamalarında kullanılan mal ve hizmet sepeti ile bu mal ve hizmetlerin toplam harcama içindeki ağırlıklarını güncel verilerle yeniden saptayabilmek amacıyla 1 yıl boyunca ülke genelinde devam eden ve Eylül 2015 tarihinde sona eren ‘Hanehalkı Bütçe Anketi’ uygulanmıştır. 2016 yılı içerisinde de anketler tek tek kontrol edilerek bilgisayar ortamına aktarılmış ve veri girişi sonucu oluşturulan veri setinin ise analiz çalışmaları, Aralık 2016’da tamamlanmıştır. 

Veri setine örneklem ağırlıkların verilmesi ve endekslerde yer alacak madde ağırlıkları ile fiyatı derlenecek mal ve hizmetlerin belirlenmesi çalışmaları ile Endeksin Oluşturulma çalışmaları (Veri girişi programı, Endeks Hesaplama Programı, Analiz ve Kontrol tabloları) halen sürdürülmektedir. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasıyla da yeni Tüketici Fiyat Endeksi Ocak 2017 rakamlarının hesaplanması ve yayınlanması çalışmalarının Şubat ayı içinde sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Bundan sonraki aylarda ise daha önce uygulanan takvimlemeler çerçevesinde Tüketici Fiyat Endeksi rakamlarının açıklanmasına devam edilecektir.

Buna benzer bir uygulama,  tüketici fiyat endeksi sepetinin yenilendiği 2010 Ocak ayında da gerçekleşmişti.

Yürütülen çalışmaların sonuçlarını her zaman olduğu gibi tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu nedenle, Ocak 2017 Tüketici Fiyat Endeksi oranlarının yayınlanmasında yaşanan teknik gecikme ve gerekçe nedeniyle gerekli anlayışın gösterileceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(ÖK/HA)   FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Etaplarının Parkurları Belli Oldu; Parkurlar Netleşti 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Etaplarının...
Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Sosyal Medya Ve Basında Yer Alan İddialara Tepki Gösterdi Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Sosyal Medya Ve...
Bakanlar Kurulu Sona Erdi Bakanlar Kurulu Sona Erdi
ATAN: "TEK TARAFLI VE AJİTASYON YARATILACAK ŞEKİLDE HABER YAPILDI" ATAN: "TEK TARAFLI VE AJİTASYON YARATILACAK ŞEKİLDE...
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Uzmanlarından Karne Ve Tatil Önerileri Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Uzmanlarından...
Ercan Havaalanında Silahsız Soygun mu? Ercan Havaalanında Silahsız Soygun mu?
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu...

Haberi Oku