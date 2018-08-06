Yeni Asgari Ücret, Brüt 2620 Tl



ÇELER: “SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM”

“SEKTÖREL ASGARİ ÜCRET KAÇINILMAZ”

Lefkoşa, 6 Ağustos 2018 : Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılının ikinci asgari ücretini brüt 2 bin 620, net 2 bin 279 TL olarak belirledi.

Yapılan değişiklikle asgari ücret saatlik 15.12 TL, günlük 120.92 TL, haftalık 604.62 TL oldu.

Asgari ücret Mart ayından bu yana brüt 2 bin 365 TL net 2 bin 57 TL olarak uygulanıyordu.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.

Yeni ücreti belirlemek için yapılan dördüncü toplantıda tüm kesimlerden temsilciler hazır bulundu.

ÇELER

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, asgari ücretin belirlenmesinde kullanılan sistemin değiştirilmesi yönünde verdiği sözün arkasında olduğunu söyledi.

“Yapılacak artış rakamsak olarak beğenilir veya beğenilmez, doğru bulunur ya da bulunmaz bu ayrı bir şeydir. Ama yaratacağı artı ve eksi yönler bizim için önemlidir” diyen Çeler, şöyle devam etti:

“Ülkenin ekonomik yaşamının daha ileriye gidebilmesi sektörlerin huzur içerisinde çalışması ve ekonomilerini daha ileriye götürebilmeleri ile olur. Ama aynı şekilde emekçinin de alın terinin hakkıyla ödenmesi haklarının doğru şekilde kullandırılması ve geleceğe yönelik artık emekli olduğunda da hayatını idame ettirebileceği yaşam kalitesini sunmakla yükümlüyüz.”

“TEKLİFLER İKİ ELİN PARMAKLARINI GEÇMEZ”

Mart ayında tüm kesimlerden asgari ücretin belirlenmesinde yeni bir sisteme geçilmesi için öneri sunmalarını talep ettiklerini hatırlatan Çeler, gelen önerilerin iki elin parmaklarını geçmediğini dile getirdi.

“Ama önemli değil bu görev bizim görevimizdir” diyen Çeler bu konudaki çalışmaların sürdüğünü ancak yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu anlattı.

İŞVEREN TEMSİLCİSİ AROĞLU: “SERİ İFLASLAR GÜNDEMDE”

İşveren tarafı adına söz alan İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu, ülkede ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını öte yandan asgari ücretin belirlenmesinin hassas bir konu olduğunu söyledi.

Ülkede seri iflasların gündemde olduğunu belirten Aroğlu, yapılacak artışta tüm bunların göz ardı edilmemesini istedi.

Aroğlu, asgari ücrete yapılacak artışın devlet bütçesine getireceği açıktan bahseden Maliye Bakanının, özel sektördeki işverenlerin bütçe açığını göz önüne almadığını savundu.

İŞÇİ TEMSİLCİSİ YELTEKİN: “2 BİN 600 TL’NİN ALTINI TARTIŞMAYIZ”

İşçi tarafını temsilen konuşan Hür-İş Federasyonu temsilcisi Ali Yeltekin ise, 3’üncü ve 4’üncü toplantı arasında ülkede çok şeyin değiştiğini söyleyerek, bu toplantının asgari üretin belirlenmesinde son olmasını diledi.

Ülkenin sadece işçiden keserek bir yere gelemeyeceğini de kaydeden Yeltekin, işveren sendikasının krizden bahsettiğini ancak çok sayıda sektörde ciddi karlılık yaşandığını söyledi.

Yeltekin, 2 bin 600 Türk lirasından aşağıya bir rakamı tartışmayacaklarını ve böyle bir öneri gelirse masayı terk edeceklerini vurguladı.

BRÜT 2620 TL…

Toplantının ardından yeni asgari ücret brüt 2 bin 620 TL olarak açıklandı. Açıklamayı yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bunun tüm toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu vurguladı.

Asgari ücretin yeterli olmadığının bilincinde olduklarını kaydeden Çeler, hükümete gelmeden önce söylediklerinin arkasında olduklarını kaydetti.

ÇELER: “SEKTÖREL ASGARİ ÜCRET KAÇINILMAZ”

Çeler konuşmasında sektörel bazda asgari ücret belirlenmesinin artık kaçınılmaz hale geldiğini kaydetti.

6 ay içinde yapılan artışın 445 TL’ye çıktığını anlatan Çeler, bu artışın yeterli olmadığının da bilincinde olduğunu anlattı.

Çeler öte yandan işçilerin işlerini koruyabilmesi için asgari ücretle ilgili değişikliklerin dikkatle yapılması gerektiğinin farkında olduklarını da vurguladı.

Yerel işgücünün daha çok kullanılması konusuna önem verdiklerini anlatan Çeler, bu bağlamda yapılan çalışmalara değindi.

Yeni asgari ücret belirleme sisteminin hayata geçmesi için gereken adımların atılacağını kaydeden Çeler, gerekirse asgari ücretin 2’den fazla defa belirlenmesinin de gündeme gelebileceğini anlattı.

Tarım hayvancılık ticaret sanayi ve bankacılık sektörlerinde ayrı ayrı asgari ücret belirlenmesinin gündemde olduğunu dile getiren Çeler, bu konuda tüm paydaşlarla birlikte hareket edeceklerini anlattı.

Çalışma yaşamının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalardan da bahseden Çeler, İş Yasası’yla ilgili değişikliklerin gündemde olduğunu anlattı.

Çeler bu değişiklikler arasında yıllık izinler, işyeri açılış kapanış saatlerinin düzenlenmesi, doğum izinleri gibi konuların yer aldığını söyledi.

Bakan Çeler konuşmasında yerel işgücünün teşviki adına çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini de dile getirdi.

KKTC vatandaşlarının özel sektörde çalışmasını teşvik etmek adına projeler hazırlandığını da kaydeden Çeler, tüm bunları kısa zaman içinde açıklayacaklarını belirtti.

NET 2 BİN 279

Çeler konuşmasının sonunda yeni asgari ücretle ilgili detayları paylaştı. Buna göre 2018 yılının ikinci asgari ücreti brüt 2 bin 620, net 2 bin 279 TL olacak.

Asgari ücret saatlik 15.12 TL, günlük 120.92 TL, haftalık 604.62 TL olarak uygulanacak.

Bakan Çeler’in konuşmasının ardından işveren tarafı adına söz alan İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu, yaşanan ekonomik zorluklara değindi.

İşçi tarafını temsilen konuşan Hür-İş Federasyonu temsilcisi Ali Yeltekin ise sektörel bazda asgari ücret belirlenmesi fikrine destek belirtti.

(DOĞ/HA) FOTOĞRAFLI

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu



