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Yeni Yüzyıl Öğrencilerinden LTB Paylaşım Mutfağı’na Katkı
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Yeni Yüzyıl Öğrencilerinden LTB Paylaşım Mutfağı’na Katkı

Yeni Yüzyıl Anaokulu’nun, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB)

Yeni Yüzyıl Öğrencilerinden LTB Paylaşım Mutfağı’na Katkı

Yeni Yüzyıl Anaokulu’nun, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB)

17 Nisan 2018 Salı 07:55
Yeni Yüzyıl Öğrencilerinden LTB Paylaşım Mutfağı’na Katkı
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Yeni Yüzyıl Anaokulu’nun, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB)
160 ihtiyaçlı birey ve mültecilere günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’na bağış yaptığı bildirildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Yeni Yüzyıl Anaokulu Müdürü Hakan Özsaygın, Okul Aile Birliği Başkanı Tandoğan Yalkut ile okul öğretmen ve öğrencilerini kabul eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Paylaşım Mutfağı’na gösterdikleri duyarlılıktan ötürü Özsaygın’a teşekkür belgesi verdi.

HARMANCI: “PAYLAŞIM MUTFAĞI ŞEHİRDE YARDIMLAŞMA VE PAYLAŞIMIN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ OLUŞTURUYOR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Paylaşım Mutfağı’na bugüne kadar pek çok kesimden destek verildiğini belirterek, ihtiyaçlı bireyler için toplumun müthiş bir iş birliği ve paylaşımcılık örneği sergilediğine vurgu yaptı.

Mutfağa düzenli olarak bağış yapan yaklaşık elli işinsanı olduğunu ifade eden Başkan Harmancı, bunun yanında okullar ve işletmelerin de örnek gösterilecek katkıları olduğunu belirtti.

Harmancı, özellikle okulların gösterdiği işbirliğine büyük önem verdiklerini, okul yönetimi, öğretmenler ve veliler ile birlikte henüz küçük yaştaki öğrencilerin ihtiyaçlı bireylere yönelik duyarlılıklarının hem bugün hem de geleceğe dair en büyük umut olduğunu belirtti.



“160 BİREYE HER GÜN 1 ÖĞÜN YEMEK SAĞLANIYOR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Paylaşım Mutfağının 160 ihtiyaçlı bireye yemek sağladığını ve bu rakamın yüzde doksanının yemeğinin evlerine götürüldüğünü belirtti.

LTB olarak bu seneki hedeflerinin, yeni bir araç alarak dağıtım ağına katkı sağlamak olduğunu kaydeden Harmancı, ihtiyaç çerçevesinde mutfağın kapasitesinin de bir miktar artırılacağını kaydetti.

Esas meselenin mutfağa ihtiyaç duyulmayan günlerin gelmesi olduğunu belirten Harmancı, her geçen gün sosyal adaletsizliğin arttığını ve ihtiyaç sahiplerinin çoğaldığını söyledi.

Bu anlamda yerel yönetimlerin sosyal adaletsizliğin giderilmesine yönelik hedef belirlemeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Harmancı, LTB Paylaşım Mutfağına yaptıkları katkı nedeniyle Yeni Yüzyıl Anaokulu öğretmenlerine, velilerine ve öğrencilerine teşekkür etti.

Belediyenin açıklamasına göre, Yeni Yüzyıl Anaokulu Müdürü Hakan Özsaygın da, yardım fikrinin Okul Aile Birliği Başkanı Tandoğan Yalkut’tan geldiğini, bu fikri okul yönetimi olarak seve seve kabul ettiklerini, velilerin de kampanyalarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi ve LTB Paylaşım Mutfağı için Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.



 

Son Güncelleme: 17.04.2018 11:35
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