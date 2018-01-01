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Yeni Yılın Şanslı Numarası '119105'

Yeni Yılın Şanslı Numarası '119105'

01 Ocak 2018 Pazartesi 08:10
Yeni Yılın Şanslı Numarası '119105'
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Yeni Yılın Şanslı Numarası '119105'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2017 Yılbaşı Özel Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 1.000.000 TL’lik büyük ikramiye “119105” numaralı bilete isabet etti.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

Son Güncelleme: 01.01.2018 09:15
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