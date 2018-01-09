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YENİ YILIN İLK HAFTASINDA 74 KAZA YAŞANDI, 27 KİŞİ YARALANDI

Yeni yılın ilk haftasında ülkede 74 kaza yaşandı, kazalarda 27 kişi yaralandı. Trafik kontrollerinde ise 747 sürücü hakkında işlem yapıldı.

YENİ YILIN İLK HAFTASINDA 74 KAZA YAŞANDI, 27 KİŞİ YARALANDI

Yeni yılın ilk haftasında ülkede 74 kaza yaşandı, kazalarda 27 kişi yaralandı. Trafik kontrollerinde ise 747 sürücü hakkında işlem yapıldı.

09 Ocak 2018 Salı 14:22
YENİ YILIN İLK HAFTASINDA 74 KAZA YAŞANDI, 27 KİŞİ YARALANDI
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YENİ YILIN İLK HAFTASINDA 74 KAZA YAŞANDI, 27 KİŞİ YARALANDI

POLİSİN TRAFİK KONTROLLERİNDE 5 BİN 106 SÜRÜCÜ KONTROL EDİLDİ, 747 SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Yeni yılın ilk haftasında ülkede 74 kaza yaşandı, kazalarda 27 kişi yaralandı. Trafik kontrollerinde ise 747 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2 - 7 Ocak tarihleri arasında ülkede 74 trafik kazası meydana geldi, kazalardan 20’si yaralanmayla 54’ü hasarla sonuçlandı. 

Yaralanmayla sonuçlanan 20 kazada 27 kişi yaralandı.

Bu dönemde meydana gelen kazaların 26’sına süratli araç kullanmak, 18’ine yakın takip 19’una kavşakta durmamak, 6’sına dikkatsiz sürüş neden oldu. 

Kazalarda toplam 466 bin 200 TL’lik hasar meydana geldi. 

Kazalardan 25’i Lefkoşa’da, 20’si Gazimağusa’da, 19’u Girne’de, 4’ü Güzelyurt’ta, 6’sı İskele’de yaşandı. 

5 BİN 106 SÜRÜCÜ KONTROL EDİLDİ…747 SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Yapılan açıklamaya göre aynı dönemde polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde 5 bin 106 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 747’si hakkında işlem yapıldı. 

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 184’ü süratli araç kullanmak, 8’i tehlikeli sürüş yapmak, 22’si dikkatsiz sürüş yapmak, 50’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 37’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 28’i alkollü araç kullanmak, 82’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak,  91’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 17’si muayenesiz araç kullanmak, 46’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 7’si “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 8’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 7’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 156’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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