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YENİ YILIN İLK GÜNLERİNDE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

YENİ YILIN İLK GÜNLERİNDE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:22
YENİ YILIN İLK GÜNLERİNDE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK
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 Yeni yıl soğuk ve yağışlı havayla karşılanacak. Ayrıca Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerrecikleri yarından cumartesine kadar 3 gün boyunca ülkede etkili olacak.  
Yeni yılın ilk günlerine kadar yer yer yağmur bekleniyor. 31 Aralık Pazar günü ise hava sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak. Pazar ve pazartesi hava soğuyacak. Sıcaklık 3-4 derece birden düşecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 28 Aralık- 03 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle serin ve nemli, 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi günleri soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava yarın parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu, 29 Aralık Cuma günü parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak. 
30 Aralık Cumartesi günü hava parçalı zamanla çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, 31 Aralık Pazar günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek. 1 Ocak Pazartesi günü hava parçalı bulutlu günün ilk saatleri sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu olacak. Salı ve çarşamba günü hava açık geçecek. 
YILIN SON VE İLK GÜNÜNDE HAVA SOĞUK OLACAK
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17 ile 20, pazar ve pazartesi günleri ise 13 – 16 santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve doğu,  diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden  orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
METEOROLOJİ, TOZ ZERRECİKLERİ KONUSUNDA UYARDI
Öte yandan Meteoroloji Dairesi, 3 gün boyunca ülkede etkili olacak toz zerrecikleri konusunda uyardı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan ve yarından cumartesine kadar etkili olacak toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı kaydedilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması istendi.

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