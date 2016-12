Yeni Yıl Sofrasının Maliyeti 650 TL



2017 yılını evde karşılamak isteyen ailelerin “ülkedeki hayat pahalılığı nedeniyle kesenin ağzını da açması gerekiyor. Yeni Bakış’ın yaptığı araştırmaya göre; 4 kişilik bir ailenin kuracağı yeni yıl sofrası asgari ücretli aileler başta olmak üzere birçok aileyi de zor durumda bırakacağa benziyor.Yeni yılı evde karşılayıp masrafları biraz olsun düşürmek isteyen vatandaş hayat pahalılığı nedeniyle yine kara kara düşünüyor. Ailesine jest yapıp yıl da bir kez olsun güzel bir gün geçirmek isteyen aileleri yine sıkıntılı bir yılbaşı günü bekliyor.Yeni Bakış’a konuşan vatandaşlar fiyatların cep yaktığından şikâyet ederken, her yıl sofranın bereketinin daha da azaldığını vurguladı. 2016’ya veda edip 2017’yi evde karşılamaya hazırlanan vatandaş ay sonu ceplerinde para kalmadığını ve yeni yılın çıkardığı ekstra masraflarda eklenince çok zor durumda kalacaklarını belirtti.Ülkede özel günlerde gelenek haline gelen mangal konusunda da kara kara düşünen vatandaşlar, tavuğa yöneldiklerini ancak tavuk fiyatlarının da oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.Yeni Yıla sayılı günler kala, Yeni Bakış 4 kişilik bir yılbaşı sofrasının maliyetini araştırdı. Temel gıda, salata, meyve, pilav ve ana yemekten oluşan bir sofraya vatandaşın ödemesi gereken en az tutar 600 - 650TL civarında. Asgari ücretin bin 834 olduğu KKTC’de vatandaşın tek bir seferde bu parayı harcaması zor olduğu kadar, bir sonraki aylarda geçim sıkıntısı da yaşatacağı ortada…Yeni Bakış’a konuşan vatandaş fiyatların yüksek oluşundan şikayetçi olurken, yeni yıl akşamı kuracakları bir sofra için harcayacakları paranın daha sonrasında ayı çıkarmak için kendilerini zorlayacaklarını söyledi. Yeni yılda hoş vakit geçirmek için ve birlikte bir sonraki yılı karşılamak için misafir davet etmeye bile korktuklarını söyleyen asgari ücretli vatandaş, durumun ne kadar acı olduğunu gözler önüne serdi.Yeni Bakış olarak marketlerde yaptığımız araştırma sonucunda elimize aldığımız kâğıt-kalemle en uygun fiyatları baz alarak,4 kişilik bir sofra hazırlamaya çalıştık. 2016’yı karşılarken evde ailemiz ve arkadaşlarımızla hazırlayacağımız bir sofranın olmazsa olmazları içinde yer alan içecekler ve ekmek fiyatları ile başladık hesaplamaya. Bunun yanında yoğurt, meşrubat ve kuruyemiş gibi ürünleri de içine kattığımız zaman 67,00 TL’lik bir harcamayı gözden çıkarmak zorunda kalıyoruz.Ekmek (2 adet) - 2,50 TLSu (15 litre) – 8,00 TLYoğurt (800 gram) - 7,50 TLMeyve Suyu (1 Litre – 2 adet) – 8,00 TLMeşrubat (2.5 litre – 2 adet) – 11,00 TLKarışık Kuruyemiş(800 gram) - 30,00 TLSalatanın bedeli 68 TLÖzel gün sofralarında eş, dost ve aileyle geçirdiğimiz kutlamalarımızda ana yemeklerin yanında soframızda mutlaka çeşitli meze türlerinin yanında salata da olmazsa olmazların arasında yer alıyor. Marul, domates, salatalık, maydanoz, soğan, havuç gibi ürünlerin yanında sirke, zeytinyağı ve tuz olmazsa salatanın tadı tuzu da olmaz. Bunun yanında belki de her özel sofrada olan havuç ve marul da masaya ayrı renk katan sebzeler arasında, Salata ve meze yapmak için gerekli malzemelerin fiyat toplamı ise 68,00 TL.Domates (1 kilo) – 6,70 TLSalatalık (1 kilo) –7,80 TLTaze soğan (1 bağ) - 1,90 TLMaydanoz (1 bağ) - 1,50 TLKuru Soğan(1 Kilo) - 2,00 TLMarul – 1,60 TLSarma – 1,50 TLHavuç (1 kilo) - 2,60 TLLimon – 2,00 TLZeytin Yağı (1 Litre) - 32,75 TLSirke (1,5 Litre) – 6,00 TLTuz (750 gram) – 1,65 TLMangal yakmak 190 TLYeni yıl sofralarında hoş sohbetler eşliğinde tüketilecek ana yemeklerin de bütçeyi zorlayacağı rakamlara bakılırsa açıkça ortada. Tavuğun kilosunun 12,00 TL, Pirzola 45,00 TL, kuşbaşı 55,00 TL ve kıymanın kilosunun da 34,00 TL olduğu kasap reyonlarından alışveriş yapmak da asgari ücretliler için ciddi anlamda bir lüks gibi görünüyor. Örneğin Ada insanının bayram, özel günler ve yeni yıl akşamları yaktığı mangalın 4 kişilik bir aileye maliyeti 1’er kilo kuşbaşı, kaburga, pirzola ve 2 kilo tavuk, köfte için kıyma ve kömürüyle birlikte 190 TL'lik bir fatura karşımıza çıkıyor. Tabi kebabın yanında pilavın ve salatanın ya da patates kızartmasının maliyeti buna dahil değil.Market araştırmalarımızda mangal yakamayacak durumda olan okurlarımıza da alternatif masa hesaplamalarını ortaya çıkardık. Örneğin 4 kişilik yemek hazırlayacak olan bir aile, fırına patates ve tavuk koymaya kalkarsa en azından 1 tavuk ve 1 kilo patatesi gözden çıkarması gerektiriyor. Tabi bunun yanında kullanılacak soğan, tuz, salça ve yağda hesaba katılmalı. Geleneklerimize göre tek yemeğin asla sunulmadığı sofralarımızda sadece patates kebabı ile iş bitmiyor, 2’nci hata 3’üncü ana yemek de her zaman sofralarda yerini alıyor. Seçenekler arasında geleneksel yemeklerimizden molehiya veya fırında makarnanın da olduğunu düşünürsek kullanılacak malzemelere göre fatura kabatrmaya başlıyor. Kısaca 3 çeşit ana yemekle yeni yıl masasına oturmak isteyen bir aile, aşağı yukarı 185 TL ödemek zorunda.Tavuk (1 kilo)- 12,00 TLKuzu gerdan (1 kilo) – 34,00 TLKuzu kaburga (1 kilo) - 32,00 TLKıyma (1 kilo) - 34,00 TLKuşbaşı (1 kilo) – 55,00 TLDana Biftek (1 kilo) – 45,00 TLKuzu But (1 kilo) – 41,00 TLAyçicek yağı (3 Litre) - 20,00 TLSalça (700 gram) - 6,00 TLPatates (1 kilo) – 2,50 TLBiber (1 kilo) – 6,50 TLMakarna (500 gram) - 2,00 TLBulgur (500 gram) - 3,50 TLPirinç (500 gram) - 6,00 TLHindi ve iç malzemesi 170 TLAna yemek alışverişinin yanına sofralarında hindi tercih eden ailelere de yılbaşlarının sembolü olan bu etin 4-5 kilosunun 150 civarında olduğunu hatırlatalım. İçine doldurulan bol malzemeli iç pilavı da hesaba katıldığında 170 TL civarında bir harcamayı gözden çıkar lazım. Tabi ki asgari ücretle geçinen bir ailenin sadece hindi ve iç malzemesi için 170 TL civarında bir tutarı nasıl karşılayacağı ayrı bir soru işareti.Yeni yıl sofrasından söz etmişken mezeleri göz ardı etmemiz mümkün olamazdı. Humus, kısır, cacık, limonlu tahın ve Rus salatasının gibi mezelerle masamıza ayrı bir renk katmak istersek, aldığını düşündüğümüzde, bu mezeleri hazır olarak temin edebileceğimiz marketlerde bu ürünlerin bedeli 88 TL'lik bir parayı gerektiriyor.Rus Salatası - 20,00 TLKısır - 22,00 TLHumus - 18,00 TLCacık- 28,00 TLLimonlu tahin – 20,00 TLMeyveye 23 TLYeni yıl sofrası ana yemek ve temel gıdalarla bitmiyor. Meyvesiz yeni yıl masası düşünülemez elbette. Yemekten sonra yeni yılı beklemeye başladığımız saatlerde en büyük yoldaşımız tartışmasız meyve tabakları. 4 kişilik bir aileye göre yılbaşı gecesi meyve tabaklarının karşılığı 23 TL.Muz (1 kilo) – 3,50 TLElma (1 kilo) – 7,50 TLArmut (1 kilo) – 6,00 TLPortakal (1 kilo) – 3,00 TLMandalina (1 kilo) – 3,00 TLYeni yılda bütün gün çalışıp ta yemek hazırlamaya fırsat bulamayanlar için büyük marketler her şeyi düşünmüş. Hazır yemeklerden, tatlılara, hatta mezeler de reyonlarda yerini alıyor. Eski yıla veda ederken akşama kadar çalışmak zorunda olan vatandaşlar için ise bu hazır ürünlerin fiyatları şöyle:Fırında patates ve Piliç – 36,00 TLPiliç Izgara – 17,00 TLPilav – 15,00 TLPatlıcan Kebabı– 39,00 TLLazanya – 46,00Yeni Bakış