banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99957
ALTIN
231.851
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8343
EURO
7.0621
Herkes şokta!
HERKES ŞOKTA!
Güzelyurt’ta hırsızlık
GÜZELYURT’TA HIRSIZLIK
Mağusa’da cinayet!
MAĞUSA'DA CİNAYET!
Gazimağusa'da ölüm
GAZİMAĞUSA'DA ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Mağusa’da cinayet!
Kapat

Yeni Yasama Yılı Yarın Başlıyor... Töre, Başarı Diledi...

Yeni Yasama Yılı Yarın Başlıyor... Töre, Başarı Diledi...

30 Eylül 2018 Pazar 09:53
Yeni Yasama Yılı Yarın Başlıyor... Töre, Başarı Diledi...

Cumhuriyet Meclisi’nin 9. Dönem 2. Yasama Yılı, genel kurul toplantısıyla yarın saat 10.00’da başlayacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre yasama yılının başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusunda elli yıldır sürdürülen müzakerelerde bir sonuç elde edilemeyeceğinin iyice belirgin hale geldiğini söyleyerek, 1959-60 Londra ve Zürih anlaşmalarının da Rum-Yunan ikilisi tarafından ortadan kaldırıldığını belirtti.

“İki toplumlu siyasi eşitliği de içeren Kıbrıs Cumhuriyetindeki ortaklığın işgal edildiğini” ifade eden Töre, “Böylece Kıbrıs Cumhuriyeti bir Helen devletine dönüştürülmüştür” dedi.

Töre, Türkiye’nin Garanti anlaşmalarıyla tek taraflı müdahale hakkı olmasaydı bugün Kıbrıs adasının da Girit gibi olacağını, adada belki de hiç Türk kalmayacağını belirtti. Töre, “Hepimiz Atlılar, Muratağa-Sandallar, Taşkent gibi toplu katliamlara uğrayacaktık” dedi.

Töre açıklamasına şöyle devam etti;

“Şimdilerde 1974 Barış Harekâtı sayesinde özgürüz, egemeniz, güvenlik içindeyiz. Devletimiz var. Anavatanımızın güçlü koruması altındayız. Açlık, sefalet, yokluk, acı ve göçmenlik dolu yıllar geride kaldı. Ekonomik sıkıntılar mutlaka aşılacaktır. Haksızlık, partizanlık ve yolsuzluklarla bütün kurumlarımız mücadele etmelidir.

Devletimiz ciddiyetle, dürüstlükle, doğrulukla ve insan sevgisiyle yönetilmelidir. Bilinmelidir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoksa hiçbir şeyimiz yoktur. Atatürk’ün ifade ettiği ‘Cumhuriyet en büyük eserimizdir’ ifadesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde geçerlidir” dedi.

Töre, yeni yasama yılına başlarken Cumhuriyet Meclisi’ne başarı ve muvaffakiyetler diledi.

Son Güncelleme: 30.09.2018 12:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sonbahar’ın İlk Yağmuru Etkili Geldi... Lefkoşa’da Sağanak Ve Şiddetli Dolu Yağışı
Sonbahar’ın İlk Yağmuru Etkili Geldi... Lefkoşa’da Sağanak Ve Şiddetli Dolu Yağışı
Yağmur ve rüzgar hasara yol açtı
Yağmur ve rüzgar hasara yol açtı
Herkes şokta!
Herkes şokta!
Artemis’ İn Eksik Parçaları Bulundu
Artemis’ İn Eksik Parçaları Bulundu
Özersay: “BM Kıbrıs Raporuyla Şapkadan Tavşan Çıkarmayacak“
Özersay: “BM Kıbrıs Raporuyla Şapkadan Tavşan Çıkarmayacak“
53 Yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen Öldürüldü
53 Yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen Öldürüldü
Dünya Mimarlık Günü’nde Mimarlar Odası’ndan Uyarı...
Dünya Mimarlık Günü’nde Mimarlar Odası’ndan Uyarı...
Girne’de Bazı Bölgelere Üç Gün Süresince Su Verilemeyecek
Girne’de Bazı Bölgelere Üç Gün Süresince Su Verilemeyecek
Lefke Bölgesinde Elektrik Kesintisi Yapılıyor
Lefke Bölgesinde Elektrik Kesintisi Yapılıyor
Tabipler Odası Başkanlığına Dr. Mustafa Taşçıoğlu Getirildi
Tabipler Odası Başkanlığına Dr. Mustafa Taşçıoğlu Getirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim