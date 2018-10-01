banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99929
ALTIN
227.558
DOLAR
5.9664
STERLİN
7.7607
EURO
6.9269
Meclis Önündeki Eylem Tamamlandı
SENDİKA BAŞKANLARI ULUÇAY İLE GÖRÜŞECEK
Kamu-Sen İle Hür-İş Meclis Önünde Eylem Yapıyor
KAMU-SEN İLE HÜR-İŞ MECLİS ÖNÜNDE...
Yeni Yasama Yılı Başladı
YENİ YASAMA YILI BAŞLADI
Binboğa, Karma Yem Fiyatında İndirime Gittiğini Açıkladı
KARMA YEM FİYATINDA İNDİRİM
banner282

Yeni Yasama Yılı Başladı

Yeni Yasama Yılı Başladı

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:15
Yeni Yasama Yılı Başladı

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TATİLİN ARDINDAN BUGÜN AÇILDI

Yeni yasama yılı bugün başladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu temmuzda başlayan tatilin ardından bugün ilk toplantısını yapıyor.
 

Saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre başkanlığında başlayan toplantıyı, Cumhurbaşkanı’na vekalet eden Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Başsavcı Vekili Ersoy Ölçter, eski parlamenterler ve aralarında bazı kurum müdürlerinin de bulunduğu konuklar izliyor.

Genel Kurul’da ilk olarak Meclis Faaliyet Raporu okundu. Daha sonra Başbakan Tufan Erhürman söz aldı.


 

Son Güncelleme: 01.10.2018 11:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üreticilerin Tohum Taleplerini 10 Ekim’e Kadar Bildirmeleri Gerekiyor
Üreticilerin Tohum Taleplerini 10 Ekim’e Kadar Bildirmeleri Gerekiyor
En Çok Yağış Değirmenlik Bölgesine Düştü
En Çok Yağış Değirmenlik Bölgesine Düştü
Meclis Önündeki Eylem Tamamlandı
Meclis Önündeki Eylem Tamamlandı
“Kıbrıs Arkadaşlık Programı Diploma Töreni” Cumartesi Yapılıyor
“Kıbrıs Arkadaşlık Programı Diploma Töreni” Cumartesi Yapılıyor
Kamu-Sen İle Hür-İş Meclis Önünde Eylem Yapıyor
Kamu-Sen İle Hür-İş Meclis Önünde Eylem Yapıyor
Binboğa, Karma Yem Fiyatında İndirime Gittiğini Açıkladı
Binboğa, Karma Yem Fiyatında İndirime Gittiğini Açıkladı
“Kuzey Batıyı Geliştirme Hareketi”, 18 Ekim’de “Ya Bir Yol Bul, Ya Bir Yol Aç, Ya Da Yoldan Çekil” Adı Altında Eylem Yapılması Kararı Aldı
“Kuzey Batıyı Geliştirme Hareketi”, 18 Ekim’de “Ya Bir Yol Bul, Ya Bir Yol Aç, Ya Da Yoldan Çekil” Adı Altında Eylem Yapılması Kararı Aldı
Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Ve Sergi Açılışı Bugün...
Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Ve Sergi Açılışı Bugün...
Kamu-Sen Ve Hür-İş’ten 3 Saatlik Grev
Kamu-Sen Ve Hür-İş’ten 3 Saatlik Grev
Dipkarpaz ÇATOM Aşure Dağıttı
Dipkarpaz ÇATOM Aşure Dağıttı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim