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Yeni tanıştığı kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüştü! Cezası belli oldu

32 yaşındaki Mark Bruce, İskoçya'nın Aberdeen şehrindeki evinde sadece 9 gün önce 21 yaşına girmiş olan Chole Miazek'i cinsel ilişki esnasında boğarak öldürmüştü. Yaşanan bu vahşet sonrası Bruce'nin cezcası belli oldu.

Yeni tanıştığı kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüştü! Cezası belli oldu

32 yaşındaki Mark Bruce, İskoçya'nın Aberdeen şehrindeki evinde sadece 9 gün önce 21 yaşına girmiş olan Chole Miazek'i cinsel ilişki esnasında boğarak öldürmüştü. Yaşanan bu vahşet sonrası Bruce'nin cezcası belli oldu.

06 Nisan 2018 Cuma 08:51
Yeni tanıştığı kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüştü! Cezası belli oldu
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32 yaşındaki Mark Bruce isimli adam bir gece kulübünde tanıştığı 20 yaşındaki Chloe Miazek isimli kadını cinsel ilişki sırasında boğduğu gerekçesi ile altı yıl hapis cezası aldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz yıl 3 Kasım'da yaşanan olay şöyle gelişti. Birbirlerinden ayrı olarak eğlenen ve yüksek derece alkol alan 32 yaşındaki Mark Bruce  ve yine çok alkollü olduğu gerekçesiyle arkadaşlarıyla eğlendiği gece kulübünden atılan 20 yaşındaki Chloe Miazek  tesadüfen bir otobüs durağında karşılaştı. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra Bruce'un evine gitmek için duraktan ayrıldı.

TESLİM OLDU

32 yaşındaki adamın dairesinde yaşanan cinsel ilişki sırasında Bruce, Miazek'i boğarak öldürdü. Bruce olayın ardından en yakın karakola giderek teslim oldu.

Anahtar Kelimeler:
Chloe MiazekMark BruceCinayet
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