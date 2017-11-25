Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Kasım 2017 Cumartesi 09:02

YENİ TANIKLAR DİNLENECEK

Kızının ifadesi sonrasında karısını öldürmekle suçlanarak tutuklanan Yaşar Akdoğan cinayetten yargılanıyor...

YENİ TANIKLAR DİNLENECEK
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Girne’de, 16 Aralık tarihinde evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy’un  ölümü ile ilgili davanın görüşülmesine 29 Kasım Çarşamba günü devam edilecek.

Kızının ifadesi sonrasında karısını öldürmekle suçlanarak tutuklanan ve cinayetten yargılanan Yaşar Akdoğan’ın aleyhindeki davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilebilmesi için Girne Kaza Mahkemesi’nde başlanan ilk tahkikat (PI) duruşmasında Veli Esendağlı dinlenmeye başlanmıştı.
Dünkü mahkemede, Veli Esendağlı’nın avukatlar tarafından sorgulanması tamamlanırken, yeni tanıkların dinlenmesi için oturum 29 Kasım Çarşamba gününe tehir etti.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz duruşmada şahadet vererek tanık olarak dinlenen Esendağlı, Akile Nacisoy’un ölümü ile ilgili  “Çocuk bana ‘Annemi babam öldürdü, koltuklarından tutup balkona götürerek balkondan aşağıya attı’ dedi. Ardından ağlamaya başladığı için ben de başka bir şey sormadım. Tüm bunları polise anlatmasını da istedim” demişti.
Esendağlı, Akile Nacisoy’un çocuğuyla konuştuğunu ve çocuğun kendisine “Annemi babam öldürdü, koltuklarından tutup balkona götürerek balkondan aşağıya attı” dediğini ifade etmişti.
Esendağlı, sanık ile 29 Temmuz tarihinde yüz yüze bir kafede görüştüklerini ve orada yapılan konuşmaları cep telefonuna kaydettiğini anlatmıştı.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

Haberi Oku