YENİ TANIKLAR DİNLENECEK

Girne’de, 16 Aralık tarihinde evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy’un ölümü ile ilgili davanın görüşülmesine 29 Kasım Çarşamba günü devam edilecek.





Kızının ifadesi sonrasında karısını öldürmekle suçlanarak tutuklanan ve cinayetten yargılanan Yaşar Akdoğan’ın aleyhindeki davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilebilmesi için Girne Kaza Mahkemesi’nde başlanan ilk tahkikat (PI) duruşmasında Veli Esendağlı dinlenmeye başlanmıştı.

Dünkü mahkemede, Veli Esendağlı’nın avukatlar tarafından sorgulanması tamamlanırken, yeni tanıkların dinlenmesi için oturum 29 Kasım Çarşamba gününe tehir etti.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz duruşmada şahadet vererek tanık olarak dinlenen Esendağlı, Akile Nacisoy’un ölümü ile ilgili “Çocuk bana ‘Annemi babam öldürdü, koltuklarından tutup balkona götürerek balkondan aşağıya attı’ dedi. Ardından ağlamaya başladığı için ben de başka bir şey sormadım. Tüm bunları polise anlatmasını da istedim” demişti.

Esendağlı, Akile Nacisoy’un çocuğuyla konuştuğunu ve çocuğun kendisine “Annemi babam öldürdü, koltuklarından tutup balkona götürerek balkondan aşağıya attı” dediğini ifade etmişti.