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04 Aralık 2017 Pazartesi 14:36

"Yeni Siyasilere Çok Görev Düşecek"

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan engellilerin, genel politikalara, sistemlere ve hizmetlere erişimlerinin sağlanması, ulusal engellilik stratejisi ve eylem planı hazırlanması, insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi, yeterli finansman sağlanması ve hizmet maliyetlerinin karşılanabilir düzeyde tutulması, engelliliği anlama ve kamu farkındalığının artırılması ile engellilik üzerine araştırmaların güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

'Yeni Siyasilere Çok Görev Düşecek'
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Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engellilerin, genel politikalara, sistemlere ve hizmetlere erişimlerinin sağlanması, ulusal engellilik stratejisi ve eylem planı hazırlanması, insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi, yeterli finansman sağlanması ve hizmet maliyetlerinin karşılanabilir düzeyde tutulması, engelliliği anlama ve kamu farkındalığının artırılması ile engellilik üzerine araştırmaların güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta eşitlik…

Diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan engelli bireylerin; engelliliğe dayalı herhangi bir ayrımcılığa izin vermeksizin insan hak ve temel özgürlüklerinden eksiksiz olarak yararlanabilmeleri gerektiğinin altını çizen Ahmet Savaşan, “engellilerimizin, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta etkin yer alabilmeleri çağdaş devlet anlayışının bir gerekliliğidir” dedi.

Engelli Hakları Sözleşmesi’ne uyulmalı…

Savaşan mesajında ayrıca, KKTC’nin, her ne kadar Birleşmiş Milletler tarafından tanınmasa ve Evrensel ‘Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne imza atamamış olsa da engelli insanlar için evrensel olan bu sözleşmenin tüm yükümlülüklerini yerine getirilmesinin önemine işaret etti.

İsdihdam dahil sorumluluk siyasilerin…

Evrensel ‘Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ doğrultusunda, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlamayı ortadan kaldırmak üzere gerekli bütün uygulamaları sağlayacak bilgi, eğitim-öğretim, sağlık, ulaşım habilitasyon ve rehabilitasyon, istihdam, sosyal koruma, fonlandırma sistemlerinin, sosyal politikaların ve yasaların bulunduğu ve uyguladığı bir devlet yapısı için siyasilere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Ahmet Savaşan, “yeni oluşacak hükümetin engellilerimizin isdihdam sorunları başta olmak üzere diğer bütün sorunlarına kalıcı çözümler üretmesi için üzerine büyük bir sorumluluk düşecektir” dedi. 
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