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“YENİ PROTOKOL, SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMA PROTOKOLÜ OLACAK”

“YENİ PROTOKOL, SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMA PROTOKOLÜ OLACAK”

13 Nisan 2018 Cuma 17:05
“YENİ PROTOKOL, SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMA PROTOKOLÜ OLACAK”
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“YENİ PROTOKOL, SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMA PROTOKOLÜ OLACAK”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN TC BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER KONUSUNDA BİLGİ VERDİ

Başbakan Tufan Erhürman, TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın KKTC ziyareti sırasında yapılan protokol çalışmaları konusunda bilgi verdi.

Başbakan Tufan Erhürman, hazırlanmakta olan yeni protokolün sosyal ve ekonomik kalkınma protokolü olacağını vurguladı.

TC-KKTC protokolünde yer alan konuların teknik olması yanında siyasi irade de gerektirdiğini belirten Başbakan Erhürman, TC başbakan Yardımcısı Akdağ ve heyeti ile 5 saatlik görüşme yaptıklarını; böyle uzun çalışmaların süreceğini söyledi.

Erhürman, TC Başbakan Yardımcısı Akdağ ve heyetiyle görüşmelerde su ve elektrik konuları yanında hava ulaşımı konusunun da ele alınıp THY’nin seferlerinin artırmasının istendiğini kaydetti.

TOPLANTI

Başbakan Erhürman, haftalık basın brifinginde, TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın KKTC ziyareti sırasında yapılan protokol çalışmaları ve görüşülen konular hakkında bilgi verdi.

Akdağ ve beraberindeki teknik heyetin ziyaretinin son derece yararlı geçtiğine işaret eden Erhürman, birçok noktada uzun toplantılar yapıldığını ve neler konuşulduğunu ilk ağızdan paylaşmak istediğini ifade etti.

5 KONUDA HEMFİKİR

TC ile KKTC arasında imzalanacak yeni protokolün hazırlık çalışmalarının sürmekte olduğunu kaydeden Erhürman, hemfikir oldukları konuların beş başlık altında toplandığını belirtti.

Protokol hazırlanma sürecinin sadece teknik süreç olarak yaşanmaması, siyasi iradenin sıklıkla kendi görüşlerini yansıtması ve siyasi irade gereken konularda hemfikir olunmasının sağlanmasının hedeflendiğini, bu nedenle Akdağ’ın ayda bir gelme kararı aldığını ifade eden Erhürman, yapılacak şeyleri protokole yazıp, protokolde ne yazıyorsa bunları süresi içinde yapmak istediklerini belirtti.

Protokolde somut ibarelerin yer almasında hemfikir olduklarını da kaydeden Erhürman, eylem planlarının etap etap denetimlerden geçirilecek şekilde yapılacağını söyledi.

Erhürman, protokolün sosyal ve ekonomik kalkınma protokolü olacağını vurguladı.

İÇERİK

Başbakan Erhürman, protokole yönelik heyetler arası görüşmelerin içeriğine yönelik bilgi de verdi.

Tarıma suyun öngörülen 3 yıllık süre öncesinde aktarılması konusunu görüşüp bu konuda uzun çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başbakan Erhürman, bunun Tarım Bakanı’nın Ankara ziyaretinde de ele alındığını, Mesarya’ya daha kısa sürede su vermek istediklerini ifade etti.

Görüşmelerde yeni hastaneler konusunun da ele alındığını belirten Erhürman, Sağlık Bakanı’nın Ankara’daki temaslarında da bu konuyu ele aldığını, hızla konuların görüşülüp sözleşme metinlerinin kendilerine gönderileceğini ve bunların da protokole gireceğini söyledi.

KKTC’de yoksulluğun olduğu ve gençliğin risk altında bulunduğu bölgelere  gençlik/spor hizmetleri götürülmesi konusunu da görüştüklerini, bunun da protokolde yer alacağını kaydeden Erhürman, TC’den elektrik getirilmesi konusunda da, fizibilete  çalışmasının yapılması, enterkonnekte sistemin kurulması , tüketiciye ucuza ulaşması ve hukuki çerçevenin ne olacağının konuşulduğunu ifade etti.

Yerel yönetimlerde reform konusunun da konuşulan konular arasında olduğuna dikkat çeken Erhürman, bunun protokolün de unsuru olacağını vurguladı.

İskele –Karpaz’ın kalkınmada öncelikli yer olmasının da ele alındığını ifade eden Erhürman, bir başka konuşulan konunun da toplu taşımacılık olduğunu;  Avatem ve rehabilitasyon merkezinin uyuşturucu kullanan kişiler için hızla devreye girmesinin de konuşulduğunu söyledi.

Erhürman, KKTC’ye yeni ve diğerlerinden büyük bir sanayi bölgesinin yapılmasının da protokolün esasları arasında olduğunu vurguladı.

AKDAĞ İLE BAŞBAŞA GÖRÜŞMEDE ELE ALINANLAR

TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile baş başa görüşmelerinde ele alınan konulara da değinen Erhürman,  görüşmede ihalesi bir şirket tarafından alınan ve yapımı duran 4 yolun yapımına tekrar başlanması, THY seferlerinin artırılması, İskele-Karpaz bölgesine yapılması planlanan yatırımlar konusu ile TL’nin değer kaybı ve etkileri konusunu ele aldıklarını belirtti.

5 SAATLİK TOPLANTI

TC-KKTC heyetleri arasındaki görüşmelerin yaklaşık 5 saat sürdüğüne işaret eden Erhürman, bunun nedeninin konuları satır satır tartışıp görüşmek olduğunu, özellikle siyası irade gerektiren konularda böyle uzun toplantıların gelecekte de olacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanRecep Akdağ
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