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22 Şubat 2017 Çarşamba 14:51

Yeni Mesai Saatleri…

Yeni Mesai Saatleri…
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DENKTAŞ, KAMU-İŞ HEYETİNİ KABUL ETTİ

 Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, mesai saatleri konusunda kamuda yetkili sendikalardan Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile de görüştü.

Bakanlık açıklamasına göre, Kamu İş Başkanı Sami Dilek ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Hür İŞ Başkanı Yakup Latifoğlu’nu kabul eden Denktaş’a Bakanlık Koordinatörü Çelebi Ilık ile Bakanlık Müdürü Elif Pekri eşlik etti.

Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında kısa bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kamuda yeni mesai saatleri konusunda Kamu-İş ile de uzlaşıya varıldığını söyledi.

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek de, kamuda yeni mesai saatlerinin düzenlenmesi ve verimli olması noktasında sendikalar ile kaos yaşamadan, masa başında uzlaşı şeklinde gerçekleşen gelişmenin kendilerini memnun ettiğini söyledi.
Yeni uygulamanın sürdürülebilir olduğunu belirten Dilek, hükümetin 2011 sonrası kamuda işe girenlere yüzde 2.14’lük maaş artışı verilmesi kararının da yerinde bir uygulama olduğunu söyledi.

KTAMS ve Kamu-Sen ile sabah saatlerinde yapılan görüşmede, kamuda mesai saatlerinin değişmesi konusunda uzlaşıya varılmıştı.

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