Yeni Mesai Saatleri Belirlendi...

Hükümet ve kamuda yetkili sendikalar mesai saatleri konusunda uzlaşıya vardı.

KAMUDA TEK MESAİ DEĞİL, 4 AY BOYUNCA YAZ, 8 AY BOYUNCA KIŞ MESAİSİ UYGULANACAK

“KIŞ MESAİ SAATLERİ 08.00-12.30, 13.00-16.15... HAFTADA BİR GÜNÜ 08.00-12.30- 13.00-17.30”

“YAZ MESAİ SAATLERİ 07.30-14.00, HAFTADA BİR GÜN 07.30-12.30- 13.00-17.00”

Hükümet ve kamuda yetkili sendikalar mesai saatleri konusunda uzlaşıya vardı.

Buna göre, kamuda tek mesai değil, 4 ay boyunca yaz, 8 ay boyunca kış mesaisi uygulanacak.

Kış mesai saatleri “08.00-12.30, 13.00-16.15, haftanın bir günü 08.00-12.30- 13.00-17.30” şeklinde olacak.

Kış mesai saati kapsamında öğleyin, 12.30 ile 13.00 arasında yarım saatlik yemek arası verilecek.

Bu yarım saatlik arasında devlet dairelerinde hizmet verilmeyecek, kapılar kapanacak. Yarım saatlik yemek arası için personelin dairelerde kullanacağı odalar belirlenecek.

HÜKÜMET VE SENDİKALAR ARASINDA UZLAŞI

Ahmet Kaptan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ( KTAMS) ile Metin Atan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) heyetinin, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu ile gerçekleştiği görüşme uzlaşıyla sonuçlandı.

Maliye Bakanlığı’nda bugün yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrasında açıklama yapıldı.

DENKTAŞ: “KARŞILIKLI ÖDÜNLER VERİLDİ DİYELİM....”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Sendikalarla düşüncelerimizi paylaştık. Tartıştık. Birbirimizi anlamaya çalıştık. Karşılıklı ödünler verildi diyelim. Bir mutabakat içinde hareket etmemiz gerekiyordu. Bu sağlandı. Teşekkür ediyorum” dedi.

Bu mutabakatın belli prensipler çerçevesinde sağlandığını söyleyen Denktaş, 4 ay yaz, 8 ay da kış mesaisi yapılacağını belirtti.

Çalışma saatlerinin yazda haftada 35, kışta haftada 40 saat olacak şekilde düzenleneceğini belirten Denktaş, bunun için yasal değişikliğe gidileceğini ifade etti.

Serdar Denktaş, “Bu yasal değişiklik 1 Mart’a yetişmeyecek. Mart ayı içinde yasayı değiştirir değiştirmez bir genelgeyle kış mesai saatleri açıklanacak” dedi.

KIŞ VE YAZ MESAİ SAATLERİ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş, şu bilgiler verdi:

“Kış mesai saatleri 08.00-12.30, 13.00-16.15, haftanın bir günü 08.00-12.30- 13.00-17.30 şeklinde olacak.

Yaz mesai saatleri 07.30-14.00, haftanın bir günü 7.30-12.30- 13.00-17.00 olarak düzenlenecek.

Yaz mesaisi Mayısın ikinci pazartesi başlayıp Eylülün üçüncü pazartesine kadar devam edecek.

"KIŞ MESAİSİNDE ÖĞLE ARASI... YARIM SAATLİK YEMEK ARASI İÇİN PERSONELİN KULLANACAĞI ODALAR BELİRLENECEK

Kış mesaisinde uygulanacak öğle arası konusunda da değerlendirme yapan Başbakan Yardımcısı, “12.30’da dairelerin kapıları kapatılacak. 12.30-13.00 arası hizmet verilmeyecek. Personel, her dairede belirlenen odada yemeğini yiyebilecek” dedi.

KARAR, ÖNCE BAKANLAR KURULU’NA ARDINDAN DA MECLİSE TAŞINACAK

Kararın yarın Bakanlar Kurulu’ndan geçirilerek Cumhuriyet Meclisi’ne gönderileceğini kaydeden Serdar Denktaş, “Meclis’te bir haftalık itiraz süresi olacak. Sanırım Martın ilk 10 günü içinde yasal düzenleme yapılmış olur” şeklinde konuştu.

KAPTAN

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan ise, “İki taraf da iş barışını sağlama adına elini taşın altına koydu. Sorumluluk üslendi. Teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Esas amacın kamuda verimlilik ve memnuniyet olduğunu belirten Kaptan, “Bunları da konuştuk. İki taraf da bu konuda çalışacak. Kamu iş yerlerindeki sıkıntıların, özellikle yarım saatlik ara esnasında yemek yenilen yerlerle ilgili ivedi şekilde hazırlık yapılacak” şeklinde konuştu.

Kendilerinin tek mesaiden yana olduğunu söyleyen, hükümetin yaz ve kış mesai saati talebi olduğunu kaydeden Kaptan, “Amaç kavga etmemek, hizmet vermek. Uzlaşı sağlandı” dedi.

ATAN

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, “Diyalogla her sorunun çözülebileceğinin açık örneğini gösterdik” dedi.

Atan, verimlilik adına her iki tarafın da elini taşın altına koyması konusunda hükümetle sendikaların hem fikir olduğunu ifade ederek, yarın üyelere yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacağını da açıkladı.