Yeni İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lıllıe Görevine Başladı

Mathew Kidd’in görev süresini doldurmasıyla boşalan İngiltere’nin Kıbrıs’taki Yüksek Komiserliği görevine Stephen Lillie atandı.

İngiltere’nin Kıbrıs’taki yeni temsilcisi Lillie, görevine başladı.

BM Kıbrıs’ın resmi Twitter hesabına göre Lillie, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Elizabeth Spehar, yeni İngiltere Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul ederek görüştü.

Spehar, İngiliz hükümetinin BM Barış Gücü’ne katkılarına teşekkür etti.

Öte yandan İngiltere Yüksek Komiserliği’nin sosyal medya hesaplarında, Lillie’nin Güney Kıbrıs’ta bazı yetkililerle görüşmelerinden ve Yeşil Hat ziyaretinden fotoğraflar ve bilgi notları yer aldı.