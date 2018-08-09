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Yeni Güzelyurt-Doğancı Yolu Yarın Trafiğe Açılıyor...

Güzelyurt-Lefke çevre yolunun Güzelyurt-Doğancı arası yarın araç trafiğine açılıyor.

Yeni Güzelyurt-Doğancı Yolu Yarın Trafiğe Açılıyor...

Güzelyurt-Lefke çevre yolunun Güzelyurt-Doğancı arası yarın araç trafiğine açılıyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 20:53
Yeni Güzelyurt-Doğancı Yolu Yarın Trafiğe Açılıyor...

Güzelyurt-Lefke çevre yolunun Güzelyurt-Doğancı arası yarın araç trafiğine açılıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Güzelyurt- Lefke çift şerit yolunun Doğancı’ya kadar olan 10 kilometrelik bölümünün yarın açılacağını duyurdu.

Bölünmüş yol sınıfında iki gidiş, iki geliş şeridi bulunan yol Güzelyurt, Güneşköy ve Doğancı’ya dönel kavşakla bağlanıyor. Yolun Bostancı bağlantısında sinyalize kavşak, Aydınköy bağlantısında  ise alt geçit bulunuyor.

Toplam uzunluğu 17.25 km olan Güzelyurt-Lefke çevre yolunun yapımına 2013’te başlanmış ancak yapım çalışmaları, muhtelif ara emirleri nedeniyle sekteye uğramıştı.

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Son Güncelleme: 10.08.2018 00:04
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