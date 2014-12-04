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Yeni Evli Çift Midibüste Yaşıyor

RİZE’nin Ardeşen İlçesi’nde bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan 41 yaşındaki Yaşar Korkmaz, Gürcistan uyruklu eşi 23 yaşındaki Lali Bakzade ile birlikte sanayi sitesinde arızalı bir midibüste yaşıyor.

Yeni Evli Çift Midibüste Yaşıyor

RİZE’nin Ardeşen İlçesi’nde bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan 41 yaşındaki Yaşar Korkmaz, Gürcistan uyruklu eşi 23 yaşındaki Lali Bakzade ile birlikte sanayi sitesinde arızalı bir midibüste yaşıyor.

04 Aralık 2014 Perşembe 13:10
Yeni Evli Çift Midibüste Yaşıyor
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Kimsesi olmadığı için yetiştirme yurdunda büyüyen ve yıllardır bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Yaşar Korkmaz, 2 ay önce Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkenti Batum’un otobüs terminalinde çalışan Lali Bakzade ile tanıştı. İkili birbirlerine aşık oldu ve evlenmeye karar verdi. Ardeşen İlçesi’nde Korkmaz ile evlenen Lali Bakzade Müslüman oldu. Ancak ekonomik açıdan zor durumda olan Korkmaz çifti, ev de kiralayamayınca ilginç bir çözüm yolunu seçti, Ardeşen Sanayi Sitesi’nde arızalı bir midibüsün içinde kalmaya başladı. Minibüsün arka tarafındaki koltuğu söken ve yerine yatak seren Korkmaz çifti burada yatıyor, sanayi sitesi çalışanları da çifte yardımcı oluyor, yemek ihtiyaçlarını karşılıyor.


YUVA KURMAK İSTİYORUZ

Eşiyle birbirlerini sevdiklerini belirten Yaşar Korkmaz, "Evimiz yurdumuz yok. Otobüste soğukta kalıyoruz. Ev kiralamak istedim ama şu anda gelirim yetersiz. Aile bakanımız yardımcı olursa yuva kurmak istiyoruz. Bize destek olursa mutlu oluruz" dedi. Lali Bakzade de, "Yaşar’ı sevdiğim için bu zorluklara katlanıyorum" diye konuştu.

Midibüste yaşam savaşı veren çiftin durumunu öğrenen Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, yardımcı olacaklarını söyledi. 

Son Güncelleme: 04.12.2014 13:14
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