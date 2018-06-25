Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak oldu

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Yeni Erenköy Belediye Başkanı yüzde 39.42 oranla Bağımsız aday Emrah Yeşilırmak oldu.
Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Yeni Erenköy’de 23 sandıkta 3613 oydan 229 oy geçersiz sayıldı.
Bağımsız aday Emrah Yeşilırmak 1334 oy alarak yüzde 39.42 oranla belediye başkanı seçildi.
Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
BAĞ76 Esat Nurçin (BAĞ76) 407 12.03
BAĞ74 Hasan Güngör (BAĞ74) 500 14.78
BAĞ77 Oğuz Serbaş (BAĞ77) 82 2.42
BAĞ72 Özay Öykün (BAĞ72) 659 19.47
BAĞ73 Canan Mimar (BAĞ73) 236 6.97
BAĞ75 Emrah Yeşilırmak (BAĞ75) 1334 39.42