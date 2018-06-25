Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak oldu

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Yeni Erenköy Belediye Başkanı yüzde 39.42 oranla Bağımsız aday Emrah Yeşilırmak oldu.



Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Yeni Erenköy’de 23 sandıkta 3613 oydan 229 oy geçersiz sayıldı.



Bağımsız aday Emrah Yeşilırmak 1334 oy alarak yüzde 39.42 oranla belediye başkanı seçildi.



Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;



Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %



TDPTandoğan Yalkut (TDP)1664.91BAĞ76Esat Nurçin (BAĞ76)40712.03BAĞ74Hasan Güngör (BAĞ74)50014.78BAĞ77Oğuz Serbaş (BAĞ77)822.42BAĞ72Özay Öykün (BAĞ72)65919.47BAĞ73Canan Mimar (BAĞ73)2366.97BAĞ75Emrah Yeşilırmak (BAĞ75)133439.42