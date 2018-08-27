Yeni Bir Zammı Kimse Kaldıramaz...!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Elektriğe yapılacak yeni bir zam haberleri iş çevreleri, esnaf ve vatandaşların tepkilerine neden oldu. Kıbrıs Manşet’e konuşan uzmanlar 700 çalışan ve 400 emeklinin maaşlarının vatandaşlara yüklenilmesinin doğru olmayacağını ifade ettiler.

Son zamanlarda Ülkemizde gündemde olan zamlarla ilgili halkın tepkileri büyümeye devam ediyor. Hal böyleyken elektriğe bir zam daha yapılacağı gündeme geldi. Elektriğe zam yapılacağı haberleri vatandaşlar, iş çevreleri ve esnaf tarafından büyük bir tepki ile karşılandı. Ancak yapılacak zamlar karşısında vatandaşların mağdur olmaması için elektrikte alınan yüzde 10 KDV oranını düşürerek vatandaşların mağdur olması önlenebilir. Yapılan araştırmalara göre restorantlara uygulanan %5’lik KDV oranının vatandaşların kullandığı elektrik üzerine de uygulanması vatandaşı rahatlatacağı ve pahalı elektrik kullanmak zorunda kalmayacakları saptandı. Kıbrıs Manşet’in yaptığı araştırma neticesinde Elektrikte KDV indirimi yapılarak elektrik zamlarının önleneceği belirlendi.

Belediyelerin 192 Maliyenin 130 Milyon Borcu Var

Öte yandan yapılan araştırmalarda elde edilen bilgilere göre Belediyelerin Elektrik Kurumuna 192 Milyon maliyenin ise 130 milyon TL borcu olduğu öğrenildi. Kıbrıs Manşet’in güvenilir bir kaynaktan elde ettiği bilgilere göre Kurumdan emekli olanların kuruma 6,5 kurumda çalışanların ise kuruma 6 kuruş her kilovat başına külfeti olduğu öğrenildi. Öte yandan kurum üzerinde yaklaşık 400 emekli 700 de çalışan personel olduğu belirtildi. Buna bağlı olarak maliyenin emeklileri kendi üzerine alması karşılığında Belediyelerin borçlarını yasa ile silinmesi kurumu rahatlatacağından zam yapılmasına da ihtiyaç duyulmayacağı edinilen bilgiler arasında.

Öneri daha önce sunuldu

Kurumun bu öneriyi daha önce Maliye Bakanlığına sunduğu ancak bir sonuç alamadıkları da öğrenildi. Kurumu rahatlatacak bir diğer önerinin ise Maliye’nin kuruma olan borcunun belirlenecek bir vade kapsamında ödenmesi olduğu belirtildi. Belediyelerin borçlarının yasa ile silinerek buna karşılık olarak Maliye kuruma külfet olan emeklileri kendi üzerine alması, Maliye’nin kuruma olan borcunun bir vade kapsamında ödenmesi, AKSA’nın sözleşmesini yenilemek zorunda kalınmayacak yatırım tedbirlerinin alınması, özerklik yasa tasarısının meclisten geçirilmesi gibi Elektrik kurumu’nu rahatlatacak önlemler bulunuyor. Bunun yanında restorantlarda uygulanan KDV indiriminin vatandaşın kullandığı elektrikte de uygulanması Elektrik zamlarının önüne geçecek birtakım tedbirler arasında.

Kurumu Rahatlatacak

Kıbrıs Manşet’e konuşan uzmanlar 700 çalışan ve 400 emeklinin maaşlarının vatandaşlara yüklenilmesinin doğru olmayacağını ifade ettiler. Kurumdan emekli veya kurumda çalışan personellerin kullandıkları elektrikte emeklilerin kuruma 6,5 kurumda çalışanların ise kuruma 6 kuruş her kilovat başına külfeti olduğunu belirterek bunun kurumun üzerinden alınmasının kurumu rahatlatacağını açıkladı.