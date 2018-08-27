banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91284
ALTIN
239.579
DOLAR
6.1588
STERLİN
7.9356
EURO
7.1993
Yeni bir zammı kimse kaldıramaz...!
YENİ BİR ZAMMI KİMSE KALDIRAMAZ!
Okullar Ne Zaman Açılıyor...?
Son Dakika
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Plajda hırsızlık
PLAJDA HIRSIZLIK
banner282

Yeni bir zammı kimse kaldıramaz...!

Yeni bir zammı kimse kaldıramaz...!

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:42
Yeni bir zammı kimse kaldıramaz...!

Yeni Bir Zammı Kimse Kaldıramaz...!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Elektriğe yapılacak yeni bir zam haberleri iş çevreleri, esnaf ve vatandaşların tepkilerine neden oldu. Kıbrıs Manşet’e konuşan uzmanlar 700 çalışan ve 400 emeklinin maaşlarının vatandaşlara yüklenilmesinin doğru olmayacağını ifade ettiler.

Son zamanlarda Ülkemizde gündemde olan zamlarla ilgili halkın tepkileri büyümeye devam ediyor. Hal böyleyken elektriğe bir zam daha yapılacağı gündeme geldi. Elektriğe zam yapılacağı haberleri vatandaşlar, iş çevreleri ve esnaf tarafından büyük bir tepki ile karşılandı. Ancak yapılacak zamlar karşısında vatandaşların mağdur olmaması için elektrikte alınan yüzde 10 KDV oranını düşürerek vatandaşların mağdur olması önlenebilir. Yapılan araştırmalara göre restorantlara uygulanan %5’lik KDV oranının vatandaşların kullandığı elektrik üzerine de uygulanması vatandaşı rahatlatacağı ve pahalı elektrik kullanmak zorunda kalmayacakları saptandı. Kıbrıs Manşet’in yaptığı araştırma neticesinde Elektrikte KDV indirimi yapılarak elektrik zamlarının önleneceği belirlendi.

Belediyelerin 192 Maliyenin 130 Milyon Borcu Var

Öte yandan yapılan araştırmalarda elde edilen bilgilere göre Belediyelerin Elektrik Kurumuna 192 Milyon maliyenin ise 130 milyon TL borcu olduğu öğrenildi. Kıbrıs Manşet’in güvenilir bir kaynaktan elde ettiği bilgilere göre Kurumdan emekli olanların kuruma 6,5 kurumda çalışanların ise kuruma 6 kuruş her kilovat başına külfeti olduğu öğrenildi. Öte yandan kurum üzerinde yaklaşık 400 emekli 700 de çalışan personel olduğu belirtildi. Buna bağlı olarak maliyenin emeklileri kendi üzerine alması karşılığında Belediyelerin borçlarını yasa ile silinmesi kurumu rahatlatacağından zam yapılmasına da ihtiyaç duyulmayacağı edinilen bilgiler arasında.

Öneri daha önce sunuldu

Kurumun bu öneriyi daha önce Maliye Bakanlığına sunduğu ancak bir sonuç alamadıkları da öğrenildi. Kurumu rahatlatacak bir diğer önerinin ise Maliye’nin kuruma olan borcunun belirlenecek bir vade kapsamında ödenmesi olduğu belirtildi. Belediyelerin borçlarının yasa ile silinerek buna karşılık olarak Maliye kuruma külfet olan emeklileri kendi üzerine alması, Maliye’nin kuruma olan borcunun bir vade kapsamında ödenmesi, AKSA’nın sözleşmesini yenilemek zorunda kalınmayacak yatırım tedbirlerinin alınması, özerklik yasa tasarısının meclisten geçirilmesi gibi Elektrik kurumu’nu rahatlatacak önlemler bulunuyor. Bunun yanında restorantlarda uygulanan KDV indiriminin vatandaşın kullandığı elektrikte de uygulanması Elektrik zamlarının önüne geçecek birtakım tedbirler arasında.

Kurumu Rahatlatacak

Kıbrıs Manşet’e konuşan uzmanlar 700 çalışan ve 400 emeklinin maaşlarının vatandaşlara yüklenilmesinin doğru olmayacağını ifade ettiler. Kurumdan emekli veya kurumda çalışan personellerin kullandıkları elektrikte emeklilerin kuruma 6,5 kurumda çalışanların ise kuruma 6 kuruş her kilovat başına külfeti olduğunu belirterek bunun kurumun üzerinden alınmasının kurumu rahatlatacağını açıkladı.

banner288
Son Güncelleme: 27.08.2018 17:50
Anahtar Kelimeler:
BelediyeKıbrıs ManşetKktcZamElektrik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Erhürman, komutanları kabul etti
Başbakan Erhürman, komutanları kabul etti
DAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KALİTELİ EĞİTİM VERMEYE DEVAM EDİYOR
DAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KALİTELİ EĞİTİM VERMEYE DEVAM EDİYOR
UKÜ Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Yenilenen Akreditasyonu ile Yeni Akademik Yılda Öğrencilerini Bekliyor
UKÜ Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Yenilenen Akreditasyonu ile Yeni Akademik Yılda Öğrencilerini Bekliyor
Uluçay, komutanları kabul etti
Uluçay, komutanları kabul etti
Din İşleri Başkanlığı Hala Sultan ziyareti konusunda uyarı yayınladı
Din İşleri Başkanlığı Hala Sultan ziyareti konusunda uyarı yayınladı
Lıons Kulüpleri ile İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Kumdan Kale” etkinliğinde dereceye girenler ödüllendirildi
Lıons Kulüpleri ile İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Kumdan Kale” etkinliğinde dereceye girenler ödüllendirildi
Akıncı, KTBK ve 39. Tümen Komutanlarını kabul etti
Akıncı, KTBK ve 39. Tümen Komutanlarını kabul etti
22. Uluslararası Mağusa Kültür Ve Sanat Festivali Yarın Başlıyor
22. Uluslararası Mağusa Kültür Ve Sanat Festivali Yarın Başlıyor
Güngördü, Tenis Kulübünü Kabul Etti
Güngördü, Tenis Kulübünü Kabul Etti
Tarım Bakanlığı’ndan Babutsa Açıklaması…
Tarım Bakanlığı’ndan Babutsa Açıklaması…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim