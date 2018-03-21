Yeni Bir Vurgun Daha

Çiftlik Bank’ın 500 milyon TL vurgun yaparak Türkiye tarihine geçmesinin ardından gözler diğer Ponzi sistemlerine çevrilmişti.

Araştırmalar sonucu; Türkiye’de Çiftlik Bank benzeri 120’den fazla sanal çiftlik oyunu bulunduğu ortaya çıktı.

Anadolu Farm, Çılgıninekler, Sütbank, Galeribank, Yeşilbank, Çiftlikshop, Bizimtavuklar,İmecebank ve Gerçekçiftçi gibi sanal oyunlardan bugün bir vurgun daha geldi.

Çiftlik Bank gibi ponzi sistemi olan Anadolu Farm’ın bugün büyük bir vurgun yaptığı iddia edildi.

Kayseri merkezli Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm’ın bir yılda 200 milyon TL para topladığı öğrenildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın incelemeye aldığı, 44 bin üyesi bulunan sistemde 2 hafta önce tüm ödemeler durdu.

Anadolu Farm da Çiftlik Bank gibi yatırımcıların gözlerini boyamak adına bir takım girişimlerde bulunmuş. Tauk adında Kayseri ve Tokat’ta tavuk restoranları açan Anadaolu Farm cephesinden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmediğini belirtelim.

Bankalardan bile daha yüksek getiri vaad eden sistemlere güvenmemenizi öneriyoruz. Bu sistemlerin Ponzi olduğunu, sisteme son girenlerin paralarının sisteme ilk girenlere aktarıldığını sonrasında ise sistemin %100 patladığını belirtelim.