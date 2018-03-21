Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117651
ALTIN
167.415
DOLAR
3.9258
STERLİN
5.5270
EURO
4.8136
Sapık Baba Tutuklandı
SAPIK BABA TUTUKLANDI
DİKKAT! YARIN 7 SAAT ELEKTRİK YOK
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
İç Çamaşırında Uyuşturucu İle Giriş Yapmak İstedi
UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
banner256
Flaş Haber
Sapık Baba Tutuklandı
Kapat

Yeni Bir Vurgun Daha

Çiftlik Bank Benzeri Olan Anadolu Farm’ın 200 Milyon TL Vurgunu!

Yeni Bir Vurgun Daha

Çiftlik Bank Benzeri Olan Anadolu Farm’ın 200 Milyon TL Vurgunu!

21 Mart 2018 Çarşamba 15:53
Yeni Bir Vurgun Daha
banner238

Çiftlik Bank’ın 500 milyon TL vurgun yaparak Türkiye tarihine geçmesinin ardından gözler diğer Ponzi sistemlerine çevrilmişti.

Araştırmalar sonucu; Türkiye’de Çiftlik Bank benzeri 120’den fazla sanal çiftlik oyunu bulunduğu ortaya çıktı.

Anadolu Farm, Çılgıninekler, Sütbank, Galeribank, Yeşilbank, Çiftlikshop, Bizimtavuklar,İmecebank ve Gerçekçiftçi gibi sanal oyunlardan bugün bir vurgun daha geldi.

Çiftlik Bank gibi ponzi sistemi olan Anadolu Farm’ın bugün büyük bir vurgun yaptığı iddia edildi.

Kayseri merkezli Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm’ın bir yılda 200 milyon TL para topladığı öğrenildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın incelemeye aldığı, 44 bin üyesi bulunan sistemde 2 hafta önce tüm ödemeler durdu.

Anadolu Farm da Çiftlik Bank gibi yatırımcıların gözlerini boyamak adına bir takım girişimlerde bulunmuş. Tauk adında Kayseri ve Tokat’ta tavuk restoranları açan Anadaolu Farm cephesinden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmediğini belirtelim.

Bankalardan bile daha yüksek getiri vaad eden sistemlere güvenmemenizi öneriyoruz. Bu sistemlerin Ponzi olduğunu, sisteme son girenlerin paralarının sisteme ilk girenlere aktarıldığını sonrasında ise sistemin %100 patladığını belirtelim.

Son Güncelleme: 21.03.2018 16:57
Anahtar Kelimeler:
Anadolu FarmVurgun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LEFKOŞA’DA DOWN SENDROMU FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ
LEFKOŞA’DA DOWN SENDROMU FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ
ERHÜRMAN: “ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
ERHÜRMAN: “ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
3 Saatlik Elektrik Kesintisi…
3 Saatlik Elektrik Kesintisi…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim